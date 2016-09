Editorial :  «Auch bei Top-Beamten hinschauen»

Liebe Leserin, lieber Leser

Haben Sie einen 100-Prozent-Arbeitsplatz? Und – wenn ja: Wie viel Zeit bleibt Ihnen für Nebenjobs?

Einige Angestellte der Bundesverwaltung fühlen sich offenbar zu wenig ausgelastet. Mehr als zwei Jahre hat mein Kollege Joël Widmer gebraucht, um eine Liste von Nebentätigkeiten der Bundesangestellten zu bekommen. Die Bundesverwaltung sträubte sich, liess schliesslich mehr als die Hälfte der Liste löschen, bevor sie die Aufstellung herausgab. Als ob sie etwas zu verbergen hätte.

Jetzt zeigt sich: Die etwa 37'000 Angestellten der Bundesverwaltung haben rund 1200 Nebenjobs gemeldet. Darunter sind klassische Miliztätigkeiten. Zahlreiche Topkader in den Departementen aber bessern mit Mandaten in Verwaltungsräten und Privatfirmen ihr ohnehin gutes Gehalt auf. Besonders störend: Teilweise müssen sie sich diese Tätigkeiten nicht einmal bewilligen lassen.

Es ist zu begrüssen, wenn Topbeamte sich in der Friedhofsverwaltung, dem Singverein und dem Elternrat engagieren oder ihr Wissen an einer Hochschule weitergeben. Das erdet sie und sichert ihren Kontakt zur Basis.

Wenn etwa Barbara Schaerer, oberste Personalchefin des Bundes, unter anderem im Verwaltungsrat von Bernmobil sitzt und dort mindestens 492 Franken pro Stunde kassiert, ist das rechtlich einwandfrei. Doch es bleibt der Eindruck, dass man bei denen ganz oben weniger genau hinschaut als bei einfachen Bundesangestellten.

Kontrolle ist gut und wichtig. Aber es braucht sie auch bei den Topbeamten. Und nicht nur bei der Putzfrau, die mit ihrem Nebenjob in einem ganzen Monat wohl so viel verdient wie die oberste Personalchefin in einer Stunde.

Einen schönen Sonntag wünscht Ihnen

Katia Murmann