Sponsored Content :  Mit Oral-B das richtige Geschenk für die Liebsten finden

Seinen Liebsten ein strahlendes Lächeln schenken, ist dank Oral-B kein Problem. Die Oral-B GENIUS ist das erste intelligente Zahnputzsystem, das mit seiner bahnbrechenden Positionserkennungs-Technologie «sieht», wo und wie gründlich der Anwender geputzt hat und damit zu strahlenden und gesunden Zähnen verhilft. Per Oral-B App 4.1 erhält der Nutzer während des Putzvorgangs ein entsprechendes Feedback – für eine Mundhygiene, wie vom Zahnarzt empfohlen. Eine individuelle Zahnreinigung wird mit den verschiedenen Personalisierungsmöglichkeiten der GENIUS möglich: Angefangen mit fünf Reinigungsmodi für das perfekte Putzergebnis, über fünf personalisierbare Zahnpflege-Anleitungen (via App) bis hin zum SmartRing mit LED-Lichtern, der die Bürste in 12 verschiedenen Farben erstrahlen lässt. Das elegante Premium Reise-Etui ermöglicht auch Jetsettern und Businessreisenden einen schicken und gleichzeitig unkomplizierten Trip. So erfüllt das smarte Zahnputzsystem nicht nur die Bedürfnisse von Technikfreunden und Sauberkeitsfans, sondern erfreut auch die Ästheten und Beautyqueens unter den Beschenkten.

Oral-B GENIUS: Special Edition zum Fest

Ein besonderes Extra zum Fest: Als exklusive Geschenkbox enthält die Special Edition GENIUS 8900 ein zweites Handstück – so werden die Liebsten gleich doppelt beschenkt.

Die Sonderedition GENIUS 8900 auf einen Blick:

Positionserkennungs-Technologie

Oral-B App 4.1 für direktes Feedback, Zahnpflege-Anleitungen, Zahnputz-Challenge, gezielte Pflegeeinstellungen und vieles mehr

Fünf Zahnputzmodi: Tägliche Reinigung, Pro Clean, Sensitiv, Aufhellen, Zahnfleisch-Schutz

3D-Technologie: oszillierende, rotierende und pulsierende Putzbewegungen – entfernen zwei Mal mehr Plaque 1

Dreifache Andruckkontrolle: Lichtsignal, automatischer Wechsel in den Sensitiv-Modus und Stop der Pulsationen bei zu viel Kraftaufwand

Weiss-silbernes Handstück

SmartRing: LED-Leuchtring mit 12 verschiedenen Farben

Lithium-Ionen Akku für bis zu 12 Tage ladefreies Putzen (zwei mal zwei Minuten täglich)

Zweites Handstück als Extra zum Weihnachtsfest

Premium Reise-Etui

Smartphone-Halterung

Drei Aufsteckbürsten

Die Oral-B GENIUS 8900 Special Edition ist ab November 2016 im Handel erhältlich (UVP* 329 CHF) und enthält ein zweites Handstück – für doppelte Freude zum Fest. Weiterhin erhältlich sind zudem die elektrischen Zahnbürsten Oral-B GENIUS 8000 (UVP* 269.90 CHF) in der Farbvariante Weiss-Silber und die Oral-B GENIUS 9000 White bzw. Black (UVP* 329.90 CHF).

1 Im Vergleich zu einer herkömmlichen Handzahnbürste

*Unverbindliche Preisempfehlung. Die Festlegung der Verkaufspreise liegt im alleinigen Ermessen des Handels. Auf die individuellen Endverbraucherpreise nimmt Procter & Gamble keinen Einfluss.