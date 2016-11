Saas-Fee ist autofrei und setzt auf Wasserkraft :  So weiss und doch so grün!

Wer nach Saas-Fee fährt, muss sein Auto am Dorfeingang parkieren. Mit Ausnahme von Arzt, Feuerwehr und Müllabfuhr dürfen nur Elektromobile im Gletscherdorf verkehren. «Unsere Gäste schätzen diese Autofreiheit fernab von jeder Hektik und Motorenlärm», sagt Pascal Schär, CEO der Saastal Marketing AG.

Saas-Fee setzt sich sehr für Nachhaltigkeit ein, trägt seit 2002 das Label Energiestadt. «Wir tragen Sorge zur ‹Freien Ferienrepublik Saas Fee›, indem wir uns aktiv am Umweltschutz beteiligen», so Schär weiter. «Intakte Natur- und Lebensräume sind und bleiben Voraussetzung und Basis für den Tourismus. Um diese zu erhalten, sind Strategien zur Schonung der Ressourcen notwendig, welche eine gute Umweltverträglichkeit des Tourismus gewährleisten. Saas-Fee hat mit verschiedenen Konzepten und Projekten in den letzten Jahren immer wieder eine Leaderrolle in der ökologischen und nachhaltigen Entwicklung übernommen.»

Seit vier Jahren stammt der gesamte Strom im Dorf, auch für die Bergbahnen und Lifte, zu 100 Prozent aus Wasserkraft. Und bis 2020 soll der Co2-Ausstoss um 30 Prozent gesenkt werden. «Obwohl der Co2-Ausstoss tiefer ist als in anderen Gemeinden und Regionen der Schweiz versuchen wir, diesen weiterhin zu reduzieren. In Saas-Fee gibt es immer noch einen hohen Anteil fossiler Erdölheizungen und ineffizienter Elektroheizungen. Mit dem Ausbau des solaren Fernwärmenetzes, schaffen wir die Grundlage für eine erneuerbare Wärmeversorgung», so Schär weiter.

Weniger als 30 Prozent der Skipisten werden beschneit. Frau Holle leistet im Saastal ganze Arbeit. Anfang November wurde die Winterdestination in der Kategorie «Schneesicherheit» mit dem ersten Preis ausgezeichnet.

In Saas-Fee steht mit dem «Hotel + Resort Ferienart» auch das erste Minergie-Hotel der Schweiz. Auch das wellnesshostel4000 ist mit dem Minergie-Eco zertifiziert und das weltweit erste Hostel mit eigenem Wellness- und Fitnessbereich.

