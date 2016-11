Das Dorf der Weltrekorde :  8 grandiose Dinge, die du nur in Saas Fee findest

1. Höchste U-Bahn

In einer normalen Metro fahren kann jeder. In der höchsten U-Bahn der Welt einen Berg zu erklimmen ist hingegen schon ziemlich spektakulär! Von Saas Fee aus erreichst du die Talstation nach 10 Minuten in der Luftseilbahn. Von da geht die Fahrt los: Mit zehn Meter pro Sekunde überwindet die Untergrund-Standseilbahn stolze 476 Höhenmeter in rund drei Minuten.

2. Höchstes Drehrestaurant

Nach der Fahrt in der höchsten U-Bahn geht die Rekordjagd gleich weiter zum Threes!xty, dem weltweit höchstgelegenen Drehrestaurant. Von hier aus hast du einen atemberaubenden Blick auf Eiger, Mönch und Jungfrau und man soll sogar die Licher von Mailand sehen können.

3. Grösste Eisgrotte

Nach einer kurzen Verschnaufpause kannst du in der grössten Eisgrotte der Welt am eigenen Leib erfahren, wie es ist, einer Lawine ausgesetzt zu sein. Im 2016 frisch renovierten Eis Pavillon findest du eine Lawineninszenierung mit Lichteffekten sowie eine Druckwelle, die am ganzen Körper spürbar ist. Die perfekte Location für super Instagram- und Snapbilder gibts gratis dazu.

4. Grösster Erddamm

Diesen mystischen See kannst du im Frühling und Sommer innert 2.5 Stunden umrunden und wirst mit einem fantastischen Panorama belohnt. Zwar kein Weltrekord, jedoch besitzt der Mattmarkstausee die grösste Erddamm-Staumauer Europas. Das Tragische: während dem Bau im Jahre 1965 starben 88 Arbeiter durch einen Gletscherabbruch.

5. Höchstes Gault Millau Restaurant

Zu Beginn des 20. Jahrhunderts galt das Fletschhorn als Viertausender, genaue Messungen ergaben aber, dass der Berg nur 3993 Meter hoch ist. So oder so: Hier kannst dich nach allen Anstrengungen erholen: Im Restaurant Fletschhorn findest du das weltweit höchst gelegene Gault Millau Restaurant. Du wirst mit einer grandiosen Aussicht und leckeren Menus verwöhnt.

6. Der meist geliebte und meist gehasste Weihnachtssong

«Last Christmas» – entweder man liebt oder hasst den weltweit bekannten Weihnachtssong. Viele wissen jedoch nicht, dass vor über 30 Jahren das Video dazu in Saas Fee gedreht wurde. Eigentlich was als Drehort Gstaad eingeplant – dort hatte es jedoch keinen Schnee. Deshalb entschied sich die Produktionsfirma für das schneesichere Saas Fee, welches mit weihnachtlich verschneiten Bergen auftrumpfen konnte.

7. Grösster Schneemann

Im Jahr 1993 wurde die Wintersaison mit dem grössten Schneemann der Welt eröffnet. 27,5 Meter hoch und 800 Tonnen schwer war der freundliche Koloss. Der Rekord wurde bald von anderen Schneemännern gebrochen. Momentan trägt der Titel jedoch eine Schneefrau – sie wurde 2015 in den USA gebaut mit einer stolzen Grösse von 37,2 Meter.

8. Höchstgelegene Blume am kältesten Ort

Auf 4505 Meter über Meer wurde Europas höchstgelegene Blume, der sogenannte «Gegenblättriche Steinbrech» gefunden. Das Unglaubliche daran ist, dass am Fundort gleichzeitig die tiefste Temperatur der Welt gemessen wurde. Normalerweise wachsen auf dieser Höhe nur Moose und Flechten.