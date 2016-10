Publireportage :  Geradlinig oder mit Pfiff? 27 Tipps für Ihren Design-Stil!

Die eigenen vier Wände sprechen Bände über ihren Bewohner und verraten jedem Besucher seine persönliche Geschichte. Wenn Sie Ihre Einrichtung erneuern wollen, ist es oft sehr schwierig zu entscheiden, welche Stücke Sie persönlich am besten beschreiben.

Unsere Redakteure bei Pamono helfen Ihnen! Wir kennen uns mit der Designgeschichte der letzten 100 Jahre bestens aus und wissen, dass es für jeden Typ die passende Einrichtung gibt. Als Inspiration zeigen wir Ihnen einige Vintage und Contemporary Stücke, die wir in 3 Kategorien sortiert haben: geradlinig, mit Pfiff und einer Kombination aus beidem.

Schätzen Sie Zuverlässigkeit, Treue und Schlichtheit? Oder bevorzugen Sie Kreativität, Wagemut und Frohsinn? Wahrscheinlich ein bisschen von allen, wie die meisten von uns auch. Egal wie Ihr Stil ausfällt, wir präsentieren Ihnen im Folgenden großartige Stücke, die im trauten Heim garantiert ein treffsicheres Bild ihres Besitzers liefern.

Der Hingucker

Geradlinig

play share share

Diese zeitlosen Klassiker haben sich in der Praxis bewährt. Der P31 Palisander Stuhl wurde 1956 von Osvaldo Borsani entworfen und in Italien von Tecno hergestellt. Der SB02 Schichtholz Stuhl wurde 1952 von Cees Braakman entworfen und in den Niederlanden von Pastoe hergestellt. Der Results Stuhl wurde 1958 von Friso Kramer entworfen und in den Niederlanden von Ahrend de Cirkel hergestellt.

Mit Pfiff

Ob Vintage oder Contemporary, die innovative Formgebung dieser Stücke präsentiert kühne Proportionen und souveräne Ausführungen. Der Relaxer Schaukelstuhl wurde 1974 von Verner Panton entworfen und in Deutschland von Rosenthal hergestellt. Der Peacock S Stuhl wurde 2011 von Uufie entworfen und in Eigenproduktion in Kanada hergestellt. Der Modell 925 Stuhl wurde 1966 von Tobia & Afra Scarpa entworfen und in Italien von Cassina hergestellt.

Eine Kombination aus beidem

Diese fantasievollen Stühle zitieren traditionelle Formen auf überraschender Art und Weise. Der D’Apres Panton Stuhl wurde 2008 von Emilie Voirin entworfen und in Eigenproduktion in Indonesien hergestellt. Der Limited Edition Post Mundus Stuhl wurde 2015 von Martino Gamper entworfen und in Italien von Gebrüder Thonet Vienna hergestellt; Italienischer Purpurfarbene Sessel, 1950er.

Möbel zur Aufbewahrung

Geradlinig

Teakholz, Palisander, Walnuss und Eiche im Midcentury Modern Stil geraten nie aus der Mode. Das Freischwebende Eiche Serie Sideboard wurde in den 1950ern von Cees Braakman entworfen und in den Niederlanden von Pastoe hergestellt. Das Teakholz & Lack Sideboard wurde in den 1960ern von Ajfa in Schweden produziert. Der Teakholz Intarsie Schrank wurde in den 1950ern von Gustav Bahus in Norwegen produziert.

Mit Pfiff

Diese Schränke bestechen durch eine gewagte Formgebung und mutiger Materialauswahl. Der Bleed Beistellschrank wurde 2014 von Peter Marigold entworfen und in Eigenproduktion in England hergestellt. Der Ginza Schrank wurde 1982 von Masanori Umeda entworfen und in Italien von Memphis Design hergestellt. Die True Colors Schränke wurden 2016 von Visser & Meijwaard entworfen und in Eigenproduktion in den Niederlanden hergestellt.

Eine Kombination aus beidem

Die Formgebung ist vertraut, doch weisen diese Stücke zusätzlich freche Details auf. Das Limited Edition Atiha Bücherregal wurde 2014 von Leonardo Talarico entworfen und in Eigenproduktion in Italien hergestellt. Das Schilfrohr 01 Sideboard wurde 2016 von MO-OW entworfen und in Eigenproduktion in Portugal hergestellt. Das Eiche & Kunststoff Sideboard wurde in den 1960ern von Jiri Jiroutek entworfen und in der ehemaligen Tschechoslowakei hergestellt.

Accessoires

Geradlinig

Diese beständigen Schätze verströmen meditative Eleganz. Die Vetro Battuto Schale wurde von Tobia Scarpa entworfen und ca. 1957 in Italien von Venini hergestellt. Die Steingut Vasen wurden von Carl Harry Stalhåne entworfen und in den 1950ern und 60ern in Schweden von Rorstrand hergestellt. Die Trombone Tischlampe wurde ca. 1966 von Jo Hammerborg entworfen und in Dänemark von Fog & Mørup hergestellt.

Mit Pfiff

Mit diesen verspielten Accessoires wird der Alltag nie langweilig. Die Sezioni di Frutta Porzellanteller wurden ca. 1960 von Piero Fornasetti entworfen und in Italien von Atelier Fornasetti hergestellt. Die Purple Pod Kissen wurden 2016 von Naomi Clark entworfen und in den USA von Fort Makers hergestellt. Die Super Lampe wurde 1981 von Martine Bedin entworfen und in Italien von Memphis Design hergestellt.

Eine Kombination aus beidem

Einfach, aber nie langweilig, erstrahlen diese dekorativen Akzente in subtiler Raffinesse. Die Utiles Gefäß Kollektion wurde 2008 von Sam Baron entworfen und in Italien von Secondome hergestellt. Die Hektor Buche Hängelampe wurde 2015 von Paul Girardet entworfen und in Deutschland von IUMI hergestellt. Die Kora Vase wurde 2013 von Studiopepe entworfen und in Eigenproduktion in Italien hergestellt.

Bei Pamono finden Sie eine große Selektion an Vintage und Contemporary Designs von den weltweit größten Händlern, Designern und Herstellern. Keine Massenware – und doch ist für jeden was dabei. Finden Sie heute Ihren persönlichen Stil.