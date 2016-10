Werden Sie zum Formel-1-Piloten: 1 Tag als Rennfahrer

Bereit zur Fahrt Ihres Lebens in der Königsklasse des Motorsports? Dann beschleunigen Sie den 650 PS starken Boliden von 0 auf 100 in 1,7 Sekunden, spüren Sie in den grossen Kurven die Fliehkraft am ganzen Leib und reizen Sie auf den geraden Streckenabschnitten das Potential des V8-Cosworth-Motors komplett aus. Die Rennstrecke Circuit du Var in Le Luc bietet mit ihren 2,2 Kilometer Länge, einer Breite von 9 Metern und den neun unterschiedlichen Kurven die besten Voraussetzungen, um in den vollen Fahrgenuss eines Formel-1-Wagens zu kommen. Zeigen Sie im «AGS JH24», dem Modell des ehemaligen Rennstalls Automobiles Gonfaronnaises Sportives, der noch mit traditioneller manueller Schaltung (H-Schaltung) ausgestattet ist, wie viel Benzin in Ihrem Blut steckt.