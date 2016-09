Gleitschirmfliegen und Paragliden in den Bergen der Schweiz

«Es ist immer anders, als die Leute sich das vorgestellt haben. Unbeschreiblich schön, individuell und man hat ein Gefühl vom Gleiten», so charakterisiert Robert, der schon lange Zeit als Tandempilot aktiv ist, das Erlebnis Paragliden.

Jeder, der schon einmal davon geträumt hat, durch die Luft zu schweben, darf hier seinen Traum verwirklichen. «Es ist wie ein Virus, von dem man angesteckt wird.» So erging es jedenfalls Robert bei seinem ersten Mal und irgendwann wollte er auch anderen Menschen diese Begeisterung vermitteln. Darum hat er sich vor vielen Jahren einen Tandemschirm gekauft und fliegt seither bei guten Wetterverhältnissen seine Passagiere durch die Davoser Bergwelt.

Gleitschirmfliegen als Naturerlebnis und Sensation

«Für das Gleitschirmfliegen im Tandem braucht es ein bisschen Überwindung, aber es ist ein besonderes Naturerlebnis. Man kann es keineswegs mit Fallschirmspringen oder Basejumpen vergleichen. Beim Paragliden geht es nicht um den freien Fall, sondern darum, die Natur im gemütlichen Schwebeflug zu geniessen.»

Dabei kommt auch der Adrenalin-Anteil nicht zu kurz. «Man rennt mit dem Piloten den Starthang herunter, während man nur an ein paar Schnüren hängt - das ist schon aufregend und sensationell», beschreibt Robert das Erlebnis. «Sobald man losgerannt ist und dann abhebt hat man das Gefühl: Yes, ich habe das Ding zum Starten gebracht.» Und dann fliegt man. Bei guten Aufwinden kann es schon mal auf 3’500 Meter und höher gehen.

Das erste Mal

Das Schöne an Roberts Beruf ist, dass er beim ersten Mal,wenn jemand in die Luft geht, dabei sein darf. «Und an das erste Mal erinnert man sich immer zurück», resümiert er. Es gibt viele schöne Naturerlebnisse, für ihn persönlich ist es jedoch am eindrücklichsten, wenn er den Tandemflug mit ängstlichen Menschen durchführen darf. «Wenn man dabei ist, wie aus der Angst Begeisterung wird - das Gesicht nach der Landung - das ist etwas Einmaliges.»

Vor dem Abflug, der für viele eine emotionale Herausforderung ist, gibt Robert die Anweisungen für den Flug. «Dann bleibt nicht mehr viel Zeit nachzudenken. Beim Start muss der Tandempartner mit mir zusammen arbeiten und den Hang herunter laufen. Da ist Teamwork gefragt.»

Die einmaligen Momente

Besondere Erlebnisse hatte Robert schon viele in der Luft. «Einmal habe ich mit einem Gast aus der Luft zugeschaut, wie zwei Adler einen Revierkampf vor unserer Nase austrugen. Ich erlebe immer wieder solche Augenblicke, die mich begeistern. Wenn an einem schlechten Tag die Sonne durchdrückt, die Wolkendecke aufreisst und man losfliegt - das sind die Momente!» erzählt er begeistert.

Der Herbst beschert uns noch ein paar schöne Tage und auch im Winter, wenn die Berge schneebedeckt sind, ist das Paragliden ein einmaliges Erlebnis.