Testen Sie Brangelinas exklusiven Tropfen :  Wenigstens ihr Wein hält ewig

Nachdem bekannt wurde, dass sich das einstige Vorzeigepaar «Brangelina» getrennt hat, brodelt die Gerüchteküche. In einer Sache gibt es jedoch Gewissheit: Der von «Brangelina» kreiert Wein Miraval Côtes De Provence ist ihnen absolut gut gelungen. Der Rosé für die Sinne wurde im Jahr 2015 in Zusammenarbeit mit dem Besitzer des Château de Beaucastel, Marc Perrin, produziert und wird in dessen Namen vertrieben.

Im Jahre 2008 kauften Pitt und Jolie das alte Weingut Chateau Miraval, das im Herzen der Provence liegt. Ihr Ziel war es, in Zusammenarbeit mit Marc Perrin Spitzenklasse-Weine zu kreieren. Der Erfolg liess nicht lange auf sich warten: Der Wine Spectator kürte den Miraval Rosé des Jahrgangs 2012 mit 90 von 100 Punkten zu einem der besten Weine weltweit.

Der Miraval Côtes de Provence Rosé AOP 2015 ist eine Cuvée aus Grenache, Syrah, Cinsault und Rolle. Der fruchtig, frische und leichte Wein besticht mit einem delikaten Aroma aus Erdbeer- und Himbeernoten sowie einem Hauch von Rosenduft und Steinobst. Er überzeugt durch einen trockenen, dezent säuerlichen Geschmack gepaart mit Nuancen von Zitrusfrucht und Wildkräutern. Der langanhaltende Abgang gestaltet sich rund und lebendig. Das Gesamturteil: Ein hollywoodreifer Tropfen.