Tandem-Skydive im Berner Oberland :  «Das ist das ultimative Gefühl von Freiheit!»

Was ist Skydiven?

Seit Menschengedenken träumen wir vom Fliegen. Darum übt das Skydiven auf viele von uns einen besonderen Nervenkitzel aus: Es verspricht den ultimativen Kick. «Der Reiz, das ist die Überwindung, aus einem Flugzeug heraus zu springen, und den freien Fall zu erleben», beschreibt Peter, erfahrener Skydiver eines professionellen Clubs, die Faszination des Fallschirmspringens. «Weil das Flugzeug, aus dem man springt, mit einer gewissen Geschwindigkeit unterwegs ist, hat man beim Sprung kein unangenehmes Fallgefühl. Man denkt nicht ‘Oh shit, ich stürze ab’, sondern man geht raus und fliegt. Das ist das ultimative Gefühl von Freiheit!»

Der Weg zur grenzenlosen Freiheit Erlebe mit Peter das ultimative Gefühl der Freiheit und sichere dir noch heute deinen Sprung aus 4000 Metern.

Vor der atemberaubenden Kulisse der Schweizer Alpen springt man bei einem Tandemsprung mit einem erfahrenen Jumpmaster aus dem Flugzeug. Zunächst gibt es eine professionelle Einweisung, zahlreiche Sicherheitschecks und einen atemberaubenden Flug über die Alpen. Springt man dann aus dem Flugzeug, rast man im freien Fall der Erde entgegen, während der Wind am Overall zerrt und in den Ohren pfeift. Der Sprung dauert zwischen 55 bis 75 Sekunden, bevor sich der Fallschirm öffnet und man sanft zum Boden gleitet. Das wirkt kurz, aber es können lange Sekunden sein, in denen man sehr viel erleben und sehen kann.

Wie sicher ist Skydiven?

Peters Jumpmaster sind Profis. Diejenigen, die bei ihm arbeiten, springen täglich und ganzjährig aus dem Flugzeug. Neben den gesetzlichen Vorschriften müssen sie die hohen Ansprüche von Peter erfüllen. «Die meisten Skydiver sind schon seit über 10 Jahren bei uns. Aufgrund ihrer Erfahrung machen sie sich ganz andere Gedanken bei der Sache. Wir sehen, mit wem wir springen können und wie man auf die Leute eingehen muss. Zudem haben wir eine gesonderte Qualitätssicherung. Wir werten unsere Kundenvideos aus und arbeiten an der kontinuierlichen Verbesserung unseres Service.»

Eine der schönsten Skydive-Locations der Welt

Von der Topographie her gilt Reichenbach als eine der schönsten und spektakulärsten Fallschirmsprung-Locations der Welt. «Man sieht die 4000er, die beiden Seen und die grünen Wiesen. Das ist super spannend, denn wir springen ins einmalige Kandertal hinein. Wenn die Berge an einem vorbei ziehen, bekommt man eine Relation zur Geschwindigkeit. Erst bist du über den Bergspitzen und auf einmal am Fuss des Berges - ein einmaliges Erlebnis»