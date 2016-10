Wie lackiere ich meine Fingernägel richtig? BLICK-Tipps

Kaum trägt man die Farbe auf den letzten Fingernagel auf, ist einer der Nägel schon wieder ruiniert, weil man nicht aufgepasst hat und irgendwo angestossen ist. Man wartet nicht lange genug, bis die Farbe getrocknet ist und zack - ist der Lack verschmiert und man kann wieder von vorne anfangen. Unannehmlichkeiten in Form von Tropfen und Spritzen ergeben sich auch beim Erreichen der Flasche, in der sich der Lack befindet. Insbesondere an heiklen Orten wie dem Auto, Bus und Bahn oder im Bett stellt sich die Frage, wo man die Flasche am besten platziert - wir präsentieren hier die Lösungen.

Wie trägt man Nagellack richtig auf?

Zum richtigen Auftragen von Nagellack finden sich viele Anleitungen im Netz. Wirklich wichtig ist, dass der alte Nagellack ordentlich entfernt wird. Am besten benutzt man dazu einen acetonfreien Nagellackentferner, denn dieser schont die Nägel. Anschliessend muss man die Nagelhaut einweichen und vorsichtig mit einem Rosenholzstäbchen zurückschieben. Schliesslich werden die Nägel gekürzt und in Form gebracht. Beim Feilen unbedingt darauf achten, von den Seiten zur Mitte zu feilen und nicht mit einer festen Hin-und-Her-Bewegung. Waschen Sie noch einmal gründlich die Hände, um etwaige Fettschichten und Staubpartikel vom Nagel zu entfernen, denn diese verursachen Bläschen. Jetzt kann es losgehen!

Nägel lackieren war noch nie so einfach! Bestellen Sie den Puste-Affen und den Nagellackhalter Tweexy für zusammen nur 29,80 Franken.

Klemmen Sie den Nagellackhalter Tweexy auf zwei Finger und fixieren Sie das Nagellack-Fläschen auf ihm. Damit vermeiden Sie das Tropfen und Spritzen des Lacks. Zudem kann die Flasche so nicht umfallen oder auslaufen. Zunächst wird ein Unterlack, der sogenannte Base-Coat, dünn auf die Nägel aufgetragen. Er sorgt dafür, dass der Nagellack länger hält und hat zudem eine schützende Wirkung. Zum Trocknen kommt an dieser Stelle das erste Mal der Nageltrockner Puste-Affe zum Einsatz. Legen Sie die lackierten Finger einfach auf den Bananen-Teller vor dem Affen und lassen Sie ihn die Nägel innert weniger Sekunden trocken blasen. Tragen Sie jetzt den farbigen Lack in zwei Schichten auf und wiederholen Sie den Prozess mit dem Puste-Affen. Den Abschluss bildet ein Top-Coat, der dazu dient, dass der Nagellack schneller trocknet und länger hält.

Wann ist der Nagellack trocken?

Ob der Lack vollständig getrocknet ist, erkennen Sie, wenn Sie zwei lackierte Nägel aufeinander drücken. Spüren Sie einen leichten, klebrigen Widerstand, ist der Nagellack noch nicht ganz getrocknet. Um auf Nummer sicher zu gehen, vermeiden Sie in den nächsten zwei Stunden Aktivitäten, die Druckstellen auf dem Lack verursachen können, denn die Lösungsmittel im Lack brauchen diese Zeit, um vollständig zu verdampfen. Wie gut und schnell der Lack trocknet hängt unter anderem davon ab, wie alt er ist, denn er verändert mit der Zeit seine Konsistenz. Schütteln Sie die Fläschchen immer mal wieder zwischendurch, damit die Farbe geschmeidig bleibt.

Achtung schöne Fingernägel, fertig, los!