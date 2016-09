Popcorn und Zuckerwatte selbst gemacht :  Chilbi-Feeling und Kinoatmosphäre fürs Zuhause

Wäre es nicht toll, wenn du in deinem heimischen Wohnzimmer eine Kinoatmosphäre schaffen könntest? Dies gelingt dir dank dem authentischen Retro Popcorn Maker, mit dem du in nur wenigen Minuten leckeres und luftiges Kinopopcorn zauberst. Dazu musst du einfach nur Mais in den Topf werfen und kannst genüsslich zuschauen, wie die Körner aufpoppen. Je nach Geschmack noch mit süssem oder salzigem Popcorngewürz verfeinern, und schon kann der Filmabend mit Freunden und Familie beginnen.

Sorge jetzt für Kinoatmosphäre und Chilbi-Stimmung in deinem Zuhause Sorge jetzt für Kinoatmosphäre und Chilbi-Stimmung in deinem Zuhause.

Gleiches gilt für die Süssspeise Zuckerwatte, die nicht nur eine beliebte Leckerei auf der Chilbi ist. Rummelplatz-Feeling für das zu Hause verspricht die pinke Zuckerwattemaschine, in der man einige Esslöffel Zucker erhitzt, bis dieser schmilzt. Anschliessend hält man einen Holzstab in die Maschine, mit dem man die Zuckerfäden auffängt. Fertig ist die leckere Zuckerwatte, die besonders Geburtstagsfeste und Hauspartys zu einem unvergesslichen Erlebnis werden lässt.