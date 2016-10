Liner Designer und Make-up-Schwamm :  Die idealen Tools für Schönheitsköniginnen

Liebst du auch Eyeliner, benutzt ihn aber selbst sehr selten, weil du den Lidstrich einfach nicht so perfekt hinbekommst? Dann hilft dir der Liner Designer, denn mit dem geht das ganz einfach und schnell - auch als nicht Profi. Aufgrund der drei verschiedenen Seitenkanten kann man die unterschiedlichsten Lidstriche ziehen. Dazu gibt man den Eyliner auf das obere Lid, bevor der Liner Designer zum Einsatz kommt. Den Tool legt man als Schablone direkt an das untere Lid, sodass der Liner am Augenaussenwinkel schrägt anliegt. Nur noch die Linie entlang der Seitenkante verlängern - fertig ist der perfekte Lidstrich.

Auch beim Auftragen von Foundation, die dazu dient, einen perfekten Teint zu schaffen, tuen sich viele von uns schwer. Darum gibt es jetzt den Make-up-Schwamm von Beauty Blender. Mit diesem eiförmigen Schwämmchen trägst du mühelos Make-up auf oder verblendest es, ohne hässliche Ränder zu hinterlassen. Damit die hochwertige «Open-Cell-Struktur» optimal arbeitet, musst du das Schwämmchen vor Gebrauch anfeuchten und ausdrücken. Die Grösse des Beauty Blenders verdoppelt sich und das Material fühlt sich noch weicher an. Dies verhindert, dass das Make-up ins Schwämmchen eingezogen wird.