Herschel: Der Rucksack für trendbewusste Modeliebhaber

Die Marke Herschel

Im frühen 20. Jahrhundert machte sich der Küfer Peter Alexander Cormack mit seiner Frau Anni von der Hafenstadt Wick in Schottland auf den Weg ins weit entfernte Kanada. Das Paar siedelte sich in dem beschaulichen Dorf Herschel, dessen Bevölkerung heute nur noch 30 Einwohner zählt, an. Die Cormacks beschlossen, eine Firma ins Leben zu rufen, die sich der Produktion von Taschen und Rucksäcken widmet. Daraus entstand im Jahre 2009 das Label Herschel Supply Co. mit Sitz in Vancouver, mit dem die Urenkel Jamie und Lyndon Cormack das Erbe fortführen.

Was macht einen Herschel Rucksack aus?

Die Produkte von Herschel werden nicht nur mit viel Leidenschaft, sondern auch in sehr guter Qualität und mit Liebe fürs Detail kreiert. Jeder einzelne Rucksack wird in feinster Handarbeit hergestellt. Besonders das Modell «Little America» überzeugt durch seinen funktionalen Zuschnitt, seine Leichtigkeit und die aufregend bunten Farben. Die breiten Riemen und die ergonomisch geformte Rückenpartie sorgen für ein angenehmes Tragegefühl. Ein geräumiges Innenfach bietet sogar einem 15 Zoll Laptop Platz. Das Obermaterial aus Polyester ist wasserabweisend, relativ formstabil und reissfest. Mit all diesen Eigenschaften ist er ein must-have für trendbewusste Modeliebhaber.