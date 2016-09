Dieter Meiers exklusive «Puro Kollektion» :  So kriegen Sie eine Flasche Wein gratis

Es waren die 1990er Jahre, als sich Dieter Meier in die Rebbauregionen Argentiniens verliebte. Ein kleiner Landstrich südlich der Stadt Mendoza hatte es ihm besonders angetan. Hier wollte er sich niederlassen, um Wein zu machen. Inzwischen gedeihen auf über 120 Hektaren Rebfläche - am Fusse der Anden - Cabernet Sauvignon, Syrah, Merlot und natürlich auch die wichtigste Rebsorte Argentiniens: der Malbec.

Beste Qualität und ökologische Verträglichkeit – das sind die Markenzeichen des Pop-Stars. Kein Wunder also, dass die Weine auch in Europa reissenden Absatz finden. In Sachen Preis und Genuss eben eine echte Wucht, die New World Wines des Meisters. Zu Rind passen sie besonders gut. Und auch das gibt es direkt vom Yello-Frontmann. Natürlich aus Argentinien.

Die Puro Collection von Weinclub.com

Wer dieses einmalige Weinpaket bestellt, erhält insgesamt zehn Flaschen besten Puro Weins von Dieter Meier. Bezahlt werden aber nur neun Flaschen, denn den Dieter Meier Puro Malbec Grape Selection 2013 im Wert von CHF 40.- gibt es gratis.

Die übrigen neun Flaschen setzen sich aus je drei Exemplaren des Dieter Meier Puro Corte D'Oro 2013, des Dieter Meier Puro Corte 2014 und des Dieter Meier Puro Malbec 2015 zusammen. Bei allen dreien handelt es sich um vorzügliche Essensbegleiter, die im Herbst aber auch als Solisten sehr viel Spass machen.

Alle vier Weine in der Kurz-Degu

Dieter Meier Puro Malbec 2015

Sehr zugänglich und dennoch kraftvoll. Einfach herrlich ist die Harmonie von frischer Frucht und feiner Würze. Am Gaumen dann ein sehr rebsortengeprägter Geschmack. Aromen saftiger Pflaumen spielen dabei eine vordergründige Rolle. Sanft gereift und stilvoll eingebunden präsentiert sich der Gerbstoff, der den Genuss in ein langes Final geleitet. Wir empfehlen pikante Pasta und Herzhaftes vom Rind als Begleiter.

Dieter Meier Puro Corte 2014

50% Malbec, 35% Cabernet Sauvignon und 15% Cabernet Franc stilvoll assembliert zu einem betörenden Wein. Im Glas tiefdunkel und dicht. Am Rand ein sanfter, violetter Glanz. Im Bouquet dann ausserordentlich viel Rebsortenfrucht. Neben Anklängen nach Pflaumen und schwarzen Beeren, begegnet uns auch ein zarter Hauch nach Vanille sowie eine schön integrierte Würze nach Eichenholz. Einfach grossartig zu Grilliertem!

Dieter Meier Puro Corte D'Oro 2013

Einer unserer argentinischen Lieblinge! Ein klar strukturierter Rotwein mit robustem Körper und einer wunderbaren Harmonie von Frucht- und Röstaromen. Schon in der Nase begegnen uns Anklänge nach saftigen Pflaumen und dunklen Kirschen, die von einem Hauch Vanille begleitet werden. Am Gaumen dann vollmundig und enorm vielschichtig. Dabei zeigt der Argentinier stets seinen kräftigen Gerbstoff, der zugleich wunderschön eingebunden ist. Einfach herrlich, vor allem zu pikantem Käse, Aufläufen und einer feinen Rotweinsauce.

Dieter Meier Puro Malbec Grape Selection 2013 – GRATIS IM PAKET

Der Grape Selection ist ein echter Flagship-Wein, der die Vorzüge argentinischen Weinbaus in die Flasche bannt. Der sortenreine Malbec wurde aus streng selektiertem Lesegut aus zwei Lagen assembliert. Während die eine Hälfte aus Agrelo Alto stammt, kommt die andere Hälfte aus dem Gebiet Tupungato im Valle de Uco. Entstanden ist ein ausdrucksvoller und ungemein vielschichtiger Wein. Aromen nach schwarzen Früchten und diversen Kräutern wetteifern um die Gunst der Sinne. Florale Anklänge nach Veilchen und feinwürzige mineralische Noten runden das Genusserlebnis ab, während Anklänge des Eichenholzfasses im Hintergrund agieren. Mit pikanten Pastagerichten und grilliertem Rindfleisch begibt sich der Grape Selection besonders gern in ein Duett!