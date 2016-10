BLICK-Tipp: Winterwunderland Lappland :  Husky-Ferien in Lappland mit 25 Prozent Rabatt

Endlose Weiten und ein Gefühl von Freiheit erwarten Sie im weissen Winterwunderland Lapplands. In der Nähe von Levi übernachten Sie in einem finnischen Blockhaus und erleben in kalten, klaren Nächten den Tanz der Nordlichter am Sternenhimmel. Begeben Sie sich auf eine Schneeschuhtour, eine Motorschlittensafari oder erkunden Sie die schöne Gegend bei einer Winterwanderung.

Husky-Ferien mit 25 Prozent Rabatt Geniessen Sie Husky-Ferien in Lappland und sparen dabei 25 Prozent.

Ein unvergessliches Erlebnis ist eine Husky-Safari durch die arktische Landschaft. Einmal mit dem Hundeschlitten unterwegs zu sein gehört zu den Dingen, die man erlebt haben muss. Gleiten Sie, geführt von einem erfahrenen Musher, mit dem Schlitten durch tiefverschneite Landschaften und über zugefrorene Seen. Wer die Ruhe und Weite liebt, für den wird dieser Urlaub in Lappland zum unvergesslichen Erlebnis!