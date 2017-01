BLICK-Tipp: Winter-Wunderland Schweiz :  Der Schnee ist endlich da

Das Wetter lockt Schneebegeisterte auch bei eisiger Temperatur vor die Tür. Und der Schneebericht lässt weiter hoffen, denn in den nächsten Tagen soll noch mehr von der weissen Pracht vom Himmel bis tief in die Täler fallen.

Lange Zeit haben nicht nur die Bergbahnbetreiber, sondern auch breite Teile der Bevölkerung auf den Schnee gewartet. Jetzt ist er endlich da. Und man muss nicht hoch auf den Berg, um in den Genuss des Schneefalls der letzten Tage zu kommen. Der Neuschnee hat selbst das flache Land der Schweiz in eine Winter-Wunderwelt verwandelt und begeistert die Schneeliebhaber.

Die Ski- und Snowboardfahrer drängt es auf die Pisten ins Skigebiet und die Schlittler auf die Schlittelbahnen in den Regionen. Aber auch andere Schneeliebhaber kommen voll auf ihre Kosten. Beispielsweise bei einer Schneeschuh Vollmondtour in Adelboden oder einem Schlittenhunde Abenteuer in der Ostschweiz. Oder wie wäre es mit einer Snowmobile Tour in Engelberg?

Diejenigen, die bei ihren Schneetouren für Aufsehen sorgen wollen, liegen mit einer Mütze mit Bart, die es in den Varianten Vagabund, Atticus, Two Bushy und Barbarian Trapper gibt, genau richtig. Sie sind ein lustiges Accessoire besonders für diejenigen, die wenig oder keinen Bartwuchs haben.

Gerade Natel-Nutzer macht der Winter und die Kälte zu schaffen. Wohin mit dem Telefon und wie soll man das Display mit den Fingern bedienen, wenn eisige Kälte sie frieren lässt? Speziell hierfür wurden Touchscreen Handschuhe entwickelt, mit denen sich das Mobiltelefon bedienen lässt. Mit dem passenden Smartphone Schal lässt sich das Handy dann auch in greifbarer Nähe verstauen.

Wer noch auf der Suche nach der passenden Bekleidung für dieses Wetter ist, erhält für kurze Zeit bis zu 67 Prozent Rabatt auf ALPINE PRO Winterbekleidung. Ebenso erhalten Sie die passende AIM HIGH Thermowear mit 70 Prozent Preisvorteil.