BLICK-Tipp: Traumhafte Auszeit im Berner Oberland :  Wellness in Kandersteg mit 50 Prozent Rabatt

Inmitten der Berner Hochalpen liegt, mit einem fantastischen Blick auf das Blümlisalpmassiv, der Ort Kandersteg. Geniessen Sie in diesem beschaulichen Stück Natur Ihren 4-Sterne-Superior-Aufenthalt in einer rund 50m² grossen Junior-Suite mit Balkon, schöner Aussicht und eigenem Whirlpool. Bewandern Sie tagsüber die eindrucksvolle Bergwelt und kommen Sie am Abend in der Saunalandschaft mit Biosauna, Finnischer Sauna und Hamam zur Ruhe. Im Preis inbegriffen ist zudem wahlweise eine Massage oder Bergbahntickets und Champagner. Auf in die Erhol-Oase!