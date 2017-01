BLICK-Tipp: The Hess Collection Winery :  Weinkunst made in USA – mit Schweizer Wurzeln

Wir schreiben das Jahr 1978. Donald Hess, gebürtiger Berner, ausgebildeter Braumeister und grosser Kunst- und Weinfan erwirbt sein erstes Land in Mount Veeder, Kalifornien. Mitte der Achtziger Jahre übernimmt er ein historisches Weingut, renoviert es und führt es fortan unter dem Namen The Hess Collection Winery. Sie werden es schon ahnen: Neben dem Wein spielt hier auch Hess’ ausserordentliche Kunstsammlung eine Rolle. Ein Teil davon wird im gutseigenen Museum, dem The Hess Collection Art Museum, gezeigt, doch die meisten Werke werden weltweit verliehen und ausgestellt.

Mit grosser Leidenschaft hatte Donald Hess bereits 1966 damit begonnen, Kunst zu sammeln. Es sollte sich bald herausstellen, dass er gut im Aufspüren neuer, vielversprechender Künstler war und konnte häufig schon vor dem grossen Hype Werke in seine Sammlung aufnehmen. Die Kombination seiner beiden Leidenschaften, der Kunst und dem Wein, ist Donald Hess mit seiner Winery gelungen. Sowohl seine Sammlung als auch seine herausragenden Weine werden weltweit geschätzt.

Kein Wunder, dass es mit einem einzigen Gut nicht getan sein konnte. Zum Portfolio der Hess Family Wine Estates gehören heute insgesamt 6 Weingüter in Kalifornien, Argentinien und Südafrika. So viel Pioniergeist kommt nicht von ungefähr: Familie Hess gründete schon Mitte des 19. Jahrhunderts das Unternehmen, welches sich heute Hess Family Estates AG nennt. Donald Hess ist Präsident des Verwaltungsrats. Was vor fast zwei Jahrhunderten als Bierbrauerei Steinhölzi begann, mischt nun in der internationalen Wein- und Gastronomieszene mit.

Mount Veeder 19 Block Cuvée 2013 – 30 Prozent Rabatt

Aus französischen Edelreben assembliert: Die Mount Veeder 19 Block Cuvée begeistert mit einem ausserordentlich langen Finale.

Hierbei handelt es sich um einen herausragend intensiven, konzentrierten und dichten Wein, der in einer herrlichen kirschroten Farbe ins Glas fliesst. Die Nase nimmt die Aromen nach dunklen Beeren und Pflaumen wahr. Hinzu gesellen sich Düfte nach feinen Röstaromen, Mokka und Schokolade. Eher im Hintergrund finden wir ausserdem Anklänge nach frischen Kräutern. Am Gaumen dann sehr konzentriert und komplex. Der Gerbstoff ist seidig integriert und trägt den Weingenuss in ein sehr langes und fruchtbetontes Finale.

Allomi Cabernet Sauvignon 2014 – 15 Prozent Rabatt

Wunderbar komplexes Bouquet mit fruchtigen Aromen reifer Beeren wie Cassis und Brombeere und verführerischen Noten von dunkler Schokolade, Vanille und feinem Holz.

Der Allomi Cabernet Sauvignon ist eine herrliche Cuvée aus Cabernet Sauvignon, Petit Verdot und Petit Syrah. Das Bouquet zeigt sich ungeheuer komplex mit intensiven fruchtigen Aromen. Reife Beerenfrüchte wie Brombeere und schwarze Johannisbeere werden durch verführerische Anklänge dunkler Schokolade komplimentiert. Auch eine feine Holznote macht sich bemerkbar. Am Gaumen konzentriert, fruchtig mit einem nachhallenden Finale. Ein Hochgenuss zu Rumpsteak, Lamm, Wild und Grilliertem.

Hess Select Chardonnay 2014 – 25 Prozent Rabatt

Ein sehr schöner Chardonnay, der die Vorzüge der Rebsorte auf den Punkt bringt. Fruchtige Aromen von Steinfrüchten und Pfirsich, am Gaumen cremig und vielschichtig.

Die Hess Collection Winery gehört zu den besten Adressen Kaliforniens. Der Hess Select Chardonnay zeigt auf eindrückliche Art und Weise, warum das so ist. Im Glas präsentiert sich der Wein im gelben Gewand mit goldenen und grünen Reflexen.

Die Nase ist sehr fruchtintensiv und duftig. Intensive Fruchtaromen von Apfel, Birne und Pfirsich vereinigen sich mit feinen exotischen Anklängen und einem Hauch Vanille zu seiner berauschenden Komposition. Am Gaumen herrlich vielschichtig und cremig - schmilzt förmlich auf der Zunge. Besonders fein zu gebratenem Fisch und hellem Fleisch, aber auch Pasta.

Napa Valley Chardonnay 2015 – 20 Prozent Rabatt

Im Glas schimmert der Chardonnay hellgelb mit goldenen Reflexen. Das facettenreiche Bouquet erinnert an Apfel und Birne, die von Aromen tropischer Früchte, Orangenblüten und Honig ergänzt werden.

Der Napa Valley Chardonnay ist genauso elegant, facettenreich und cremig, wie man es sich von einem Premium-Chardonnay wünscht. Fruchtige Noten von Steinfrüchten werden von Anklängen tropischer Früchte, Orangenblüten und Honig ergänzt. Am Gaumen ein geschmeidiger Hochgenuss. Servieren Sie den Chardonnay zu geschmortem oder gebratenen hellen Fleisch, Pasta oder auch einem feinen Risotto.

Hess Select Zinfandel 2014 – 20 Prozent Rabatt

Von wunderbarer, tiefdunkler Farbe besticht der Hess Select Zinfandel durch fruchtige Aromen von reifen Himbeeren, schwarzen Kirschen und Anklängen von Pfeffer und Nelken.

Zinfandel aus Kalifornien ist immer eine gute Idee. Der Hess Select Zinfandel begeistert den Geniesser durch intensiv fruchtige Aromen von reifen Himbeeren und schwarzen Kirschen, die von würzigen Anklängen von Pfeffer und Nelken begleitet werden. Am Gaumen zeigt sich der Wein elegant und geschmeidig mit einem kräftigen Körper. Dieser dichte, konzentrierte Zinfandel kann kombiniert werden mit kräftigen Speisen wie Wild, Ente, oder Braten, passt aber auch zu Pasta mit einer deftigen Sauce.

