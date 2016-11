Im Rahmen von BLICK-Tipps werden kommerzielle Angebote von Partnern vorgestellt, an deren Verkauf Ringier eine Umsatzbeteiligung erhält. Beiträge in der Rubrik BLICK-Tipps sind kein redaktioneller Inhalt.

BLICK-Tipp: Tesla auf dem Vormarsch Renaissance des Elektroautos

»Das Auto ist eine vorübergehende Erscheinung. Ich glaube an das Pferd.» Der deutsche Kaiser Wilhelm II. setzt offensichtlich auf das falsche Pferd. Denn heute, mehr als ein Jahrhundert später, sind alleine in der Schweiz mehr als 5,5 Millionen zugelassene Fahrzeuge unterwegs. Immer häufiger sind in den letzten Jahren auf den hiesigen Strassen auch Elektroautos anzutreffen.