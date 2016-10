Socken-Maki: Für alle Japan-Fans sind die Sushi-Socken ein Must-Have

Was sind Socken?

Strümpfe, je nach sprachlicher Region auch Socken genannt, sind Kleidungsstücke für die Füsse. Es gibt sie in verschiedenen Grössen, Materialien und Längen. Schon die alten Römer verpackten Ihre Füsse in Socken, als sie das kalte Britannien eroberten. Und dabei begingen sie die Modesünde schlechthin: Sie trugen die Fussbekleidung in Ihren Sandalen.

Welches Material sollten Socken haben?

Socken unterscheiden sich sowohl in Farbe und Form, als auch im verwendeten Material. Weil Socken ein schweres Leben führen - sie verharren stundenlang in engen Schuhen unter hohen Temperaturen und müssen Feuchtigkeit, Druck und Reibung aushalten - sollte die Fussbekleidung neben einem hohen Baumwollanteil auch einen Chemiefaseranteil haben. Dieser sorgt dafür, dass die Socken reissfest und elastisch sind und gewährleistet eine längere Lebensdauer.

Die Sushi Socken

Sushi-Socken sind die neuen Attraktionen für die Füsse und der Blickfang in jeder Sockenschublade. Sie sehen nicht nur verdammt appetitlich, sondern dabei auch noch sehr cool aus und sind der echten Vorlage zum Verwechseln ähnlich. Doch nicht nur zusammengerollt, auch an den Füssen sind die Socken-Makis ein echter Hingucker. Sie bestehen zu 90 Prozent aus Baumwolle und zu 10 Prozent aus Polyester, sodass man eine lange Zeit Spass an diesen Hinguckern hat.