BLICK-Tipp: Super Mario ist zurück :  «It’s-a-me, Mario»

Wann erscheint «Super Mario Run»?

Nachdem in diesem Sommer «Pokémon Go» wie ein Bombe eingeschlagen ist, hat sich Nintendo dazu entschieden, einen weiteren Spiele-Klassiker für mobile Geräte auf den Markt zu bringen: Super Mario hüpft seit letzter Woche durch unsere Handy- und Tablet-Displays.

Wer ist «Super Mario»?

Der schnauzbärtige italienische Klempner mit seiner blauen Latzhose, dem roten Hemd und der Schirmmütze, der schon in den 1980er-Jahren Millionen Fans begeisterte, wurde 2005 mit einem Stern auf dem Walk of Game geehrt. Er gilt als die bekannteste Videospielfigur der Welt.

Erstmals trat Mario in Donkey Kong als Spielfigur in Erscheinung, bevor er 1983 zusammen mit seinem Bruder Luigi ein eigenes Spiel, Mario Bros., bekam. Richtige Bekanntheit erlangte er mit der Spielereihe Super Mario Bros., die 1987 in Europa erschien und zu einem Meilenstein in der Video-Spielgeschichte wurde.

Wie viele Welten hat «Super Mario Run»?

In «Super Mario Run» muss der Klempner in stilvoller Manier durch alle Level rennen und springen, um Prinzessin Peach aus den Fängen von Bowser zu befreien. Marios Reiseroute umfasst dabei Ebenen, Höhlen, Spukhäuser, Luftgaleeren, Festungen und mehr. Insgesamt gibt es im Spiel sechs Welten mit 24 neuen, speziell für einhändiges Spielen entworfenen Leveln.

Wie funktioniert «Super Mario Run»?

Der Spieler muss mit dem Internet verbunden sein, um die mobile Version des Game-Klassikers spielen zu können. Im zweiten der drei Spielemodi, dem Battle-Modus, kann man sogar gegen Gegner aus der ganzen Welt antreten. Um auf alle Welten von «Super Mario Run» zugreifen zu können, muss das Spiel im Apple Store für 10 Franken gekauft werden. Die App für Android kommt voraussichtlich 2017 auf den Markt.

