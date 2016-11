BLICK-Tipp: Spielzeug für jede Altersklasse :  Die idealen Geschenke für Kinder

Das Weihnachtsgeschäft ist schon im vollen Gange. Viele sind noch unschlüssig, wem sie was schenken sollen. Insbesondere wenn es darum geht, Kinder zu beschenken, sehen wir einer riesigen Auswahl an Produkten gegenüber.

Kinder spielen gerne und oft. Spielzeug gibt es in vielen verschiedenen Varianten und für alle Altersklassen. Speziell ganz kleine Kinder profitieren in ihrer Entwicklung von Spielsachen, die Ihre Motorik stimulieren und das audiovisuelle Wahrnehmungsvermögen steigern.

Spielzeug für Kinder ab 3 Jahren

Ein grosser Meilenstein in der Entwicklung eines Kindes ist der Punkt, an dem es die Gefühle und Bedürfnisse anderer erkennt. In dieser Zeit, etwa ab dem dritten Lebensjahr, eignen sich Spielgefährten, die auf Berührungen reagieren und die Aufmerksamkeit des Kindes erfordern. Ein toller Begleiter ist das Delfin-Baby Blu Blu. Das interaktive Spielzeug signalisiert, wann es Streicheleinheiten braucht, Hunger hat und müde wird.

Delfin-Baby Blu Blu Der Delfin signalisiert, wann er Streicheleinheiten braucht, Hunger hat und müde wird. Ein toller Begleiter für Kinder ab 3 Jahre.

Den Spieltrieb ausleben

Wichtig ist auch Spielzeug, mit dem die Kinder ihren kreativen Spieltrieb ausleben können. Mit den bunten Bauklötzen von Lego fördert man daneben auch die Fantasie und Individualität eines Kindes. Die gesamte Spielzeugkollektion ist nach dem Alter klassifiziert, sodass man für jede Entwicklungsstufe das richtige Spielzeug findet.

Den Forscher in den Kindern wecken

Ab dem 8. Lebensjahr eignen sich Produkte, die den Forscher in den Kindern wecken. Neben der Geschicklichkeit werden hiermit auch das logische und räumliche Denken gefördert. Ein tolles Geschenk sind Kristalle, die man selbst züchten kann. Hier können die Kinder den Wachstumsprozess der Natur in einer Miniaturform beobachten.

Für die kleinen Forscher Mit einem Experimentierkasten endecken die Kleinen spielend Natur, Wissenschaft und Technik

Auch Experimentierkästen, mit denen Kindern die Themen Naturwissenschaften, Technik und Forschung auf spielerische Art und Weise näher gebracht werden, machen sich sehr gut unter dem Weihnachtsbaum. Neben dem Forschergeist wecken diese Kästen auch die Neugierde und den Drang, die Natur zu entdecken.

Digitales Spielzeug

Neben analogem Spielzeug stehen in diesem Jahr auch Produkte aus der digitalen Welt ganz oben auf der Wunschliste. Damit die Kleinen nicht ständig auf Mamas Smartphone herumtippen, sondern spielerisch an die IT-Branche herangeführt werden, wurden spezielle kindgerechte Produkte entwickelt.

Cyber Roboter Der Cyber Roboter muss eigenständig zusammengebaut werden und verfügt über vier verschiedene Spielemodi, die über ein Bluetooth-Gerät gesteuert werden

Mit einem Cyber Roboter erlernen Kinder beispielsweise die Grundlagen der Programmierung. Der Roboter muss eigenständig zusammengebaut werden und verfügt über vier verschiedene Spielemodi, die über ein Bluetooth-Gerät gesteuert werden. Für technikaffine Kinder ein must-have.

Spielerisch Ordnung beibringen

Viele Geschenke in diesem Jahr fördern nicht nur die Entwicklung der Kinder, sondern auch ihren Ordnungssinn. Herumliegende Kleidung und Spielzeug waren gestern - jetzt kommt Ordnung ins Kinderzimmer. Mit dem Play & Go Spiel- und Waschsack und dem Wäschesack Affe gehört das Chaos ab heute der Vergangenheit an. Mit diesen Helfern macht sogar das Aufräumen nach dem Spielen Spass!