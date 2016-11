BLICK-Tipp: Sparen Sie CHF 100! :  Parkers Lieblinge im Weinpaket und Profigläser geschenkt

Weinliebhaber aufgepasst: Mit dem Weinpaket »All Time Favorites« erhalten Sie sechs erlesene Weine in einem Weinpaket und als Gratisgeschenk vier Profi-Weingläser von Schott und Zwiesel obendrauf. Das komplette Paket kostet Sie nur CHF 240.

Im Paket enthalten sind:

La Rioja Alta Gran Reserva 904 Cosecha 2005 - 96 Parker-Punkte

Xavier Châteauneuf-du-Pape Cuvee Anonyme 2010 - 95 Parker-Punkte

Pintia Toro 2011 - 94 Parker-Punkte

Angelo Gaja Ca'Marcanda Magari Bolgheri DOC 2014 - 92 Parker-Punkte

Hacienda Monasterio Reserva 2011 - 92 Parker-Punkte

Aalto 2014 – 93 Parker-Punkte gab es für den 2013er Vintage

Vier Profi-Weingläser des renommierten Herstellers Schott und Zwiesel

Die Tasting Notes

La Rioja Alta Gran Reserva 904 Cosecha 2005

Typisch für die spanische Weinregion Rioja wurde der Gran Reserva 904 aus dem Hause La Rioja Alta zu 90% aus der Tempranillo-Traube vinifiziert. Assembliert wurde der Wein mit einem kleinen Anteil Graciano. Entstanden ist ein besonders edler Tropfen mit einem Lagerungspotenzial von gut und gerne 25 bis 30 Jahren. Die ein oder andere Flasche im Keller erst einmal liegen zu lassen lohnt sich also allemal.

Das Boquet mutet sehr balsamisch an. Ausserdem wird die Nase von den Aromen frischer Minze sowie Kirschanklängen und etwas Leder verwöhnt. Am Gaumen dann ein mittlerer Körper, jedoch eine grossartige Konzentration der Aromen. Abgerundet wird der Eindruck durch die mineralischen Anklänge, die das Terroir des Weines wiedergeben. Sehr vielschichtig, äusserst Komplex und mit hervorragend eingebundenem und enorm feinen Tannin, ist der Gran Reserva 904 nicht nur als Speisebegleiter ein absoluter Hochgenuss.

Xavier Châteauneuf-du-Pape Cuvee Anonyme 2010

Ein grosser Châteauneuf-du-Pape dessen Bewertungen und Kritiken eine deutliche Sprache sprechen. Die Nase wird durchflutet von einem Sammelsurium komplexer Aromen, die sich zu einem wunderbar harmonischen, ganzheitlichen Bouquet verbinden. Anklänge vollreifer dunkler und roter Früchte und Beeren finden sich hier ebenso wieder, wie ein Potpourri an Gewürzen. Im Hintergrund deutlich wahrnehmbar ist ausserdem ein Hauch von Garriga.

Am Gaumen dann eine angenehmen Salzigkeit, die das Terroir der ausgezeichneten Lagen widerspiegelt, von dem das Lesegut für den Xavier Châteauneuf-du-Pape Cuvee Anonyme 2010 stammt. Verantwortlich hierfür zeichnet sich der Anteil von Grenache der klassischen GSM-Cuvée. Die Wurzeln dieser Reben dringen besonders tief in das Erdreich ein und können so die Mineralität der tieferen Bodenschichten wunderbar aufnehmen. Die Gerbstoffe zeigen sich zudem geschmeidig und elegant, sodass eine lange Reifezeit keineswegs vonnöten ist. Natürlich wird eine solche aber auch nicht schaden. Die Lagerfähigkeit liegt bei mindestens 15 Jahren.

Pintia Toro 2011

Sein sattes Purpur mit den schwarz-violetten Reflexen deutet die Kraft schon an, die diesem Rotwein innewohnt. In der Nase zeigt er sich dann vielschichtig, verschwenderisch und dicht. Pralinen und Amarenakirschen mischen sich mit Brombeergelee, gebrannte Mandeln verbreiten ein karamelliges Aroma. Am Gaumen ist der Pintia Toro von einer überbordenden Fülle. Fruchtaromen nach Brombeeren, Backpflaumen und Kirschen werden von Rosinen und Schokolade ergänzt. Die perfekt ausgereiften Tannine schaffen den typischen Pintia-Schmelz und der Genuss endet in einem cremigen Finale mit langem Nachhall.

Aufgrund der dichten Aromen ist der Rotwein jetzt schon trinkbar, wird seine optimale Reife aber erst nach 4-5 Jahren erreichen und sich bis zum 10. Jahr bestimmt nochmal steigern.

Angelo Gaja Ca'Marcanda Magari Bolgheri DOC 2014

Der Magari Bolgheri wurde zu 50 Prozent aus Merlot, 25 Prozent Cabernet Sauvignon und 25 Prozent Cabernet Franc assembliert. Zunächst wurden die Trauben getrennt voneinander vergoren, ehe die Weine gemeinsam für zwölf Monate ins Barriquefass kamen. Danach ging es für sechs Monate in die Flaschengärung, ehe der fertige Wein schliesslich auf den Markt gelangt.

Die Nase ist äusserst vielschichtig und bringt die Aromen von Waldbeeren zum Vorschein. Hinzu gesellen sich Anklänge nach schwarzen Johannisbeeren, frischem und duftigem Eukalyptus sowie Zedernholz. Zu begeistern weiss auch die feine Textur mit dem rund geschliffenem und perfekt integriertem Tannin. Das Finale hat eine ausgezeichnete Länge und bringt die Aromen des Bouquets noch einmal zum Vorschein.

Hacienda Monasterio Reserva 2011

Eine wunderschöne Cuvée aus Lesegut aus absoluten Toplagen der prestigeträchtigen spanischen Anbauregion Ribera del Duero. Der Wein wurde 18 Monate lang in Barriques aus französischer Allier-Eiche ausgebaut und bringt ein Lagerpotenzial von bis zu zehn Jahren mit. Schon jetzt ist der Gerbstoff wunderbar rund und verspricht ein grosses Genusspotenzial.

Im Glas zeigt der Hacienda Monasterio Reserva ein kräftiges Rubinrot mit etwas helleren Reflexen am Rand des Glases. Das Bouquet besteht aus den Aromen nach vollreifen, dunklen Früchten, die von Anklängen nach Konfitüre, Orangenschalen und Cassis begleitet werden. Hinzu gesellen sich Nuancen von Toffee. Am Gaumen dann ungemein elegant, harmonisch und mit feiner Fruchtsüsse. Der perfekt integrierte Gerbstoff geleitet den Trinkgenuss in ein langes Finale mit schokoladigen Noten und mineralischem Nachhall.

Aalto 2014

Kein Geringerer als der hochgelobte und weit über Spanien Grenzen hinaus bekannte Önologe Mariano García zeichnet sich für den Aalto 2014 verantwortlich. Der Wein, der als Zweitwein des renommierten Guts gilt, wartet vor allem im Verhältnis Preis und Genuss auf. Unter diesem Gesichtspunkt wohl einer der besten Weine des spanischen Anbaugebiets Ribera del Duero.

Im Glas kleidet sich der sortenreine Spanier im tief dunkelroten Gewand, mit leicht violetten Schimmern am Rand des Glases. Sein Duft ist komplex. Anklänge vollreifer Früchte, wie schwarze Kirschen, Pflaumen und Johannisbeeren zeigen sich im Bouquet von ihrer aromatischen Seite. Im Mund dann auch Noten von Leder, Trüffel und einem Potpourri von Gewürzen. Der Abgang ist sehr lange und nachhallend, dabei stets mit einer mineralischen Note.