BLICK-Tipp: Spanische Spitzenweine für kleines Geld :  Sparen Sie beim Kauf von Weinen des Star-Winzer Juan Gil

Juan Gil steht für grosse Winzerskunst, für Tradition und Moderne, für Altbewährtes und Weinbau 2.0, für Fortschritt und Qualität. In vierter Generation wird das Familienunternehmen geführt. Die Weine sind beleibt wie eh und je und doch hat sich in den letzten Jahren einiges verändert.

So nennt Juan Gil ein nagelneues Weingut sein Eigen. In Jumilla, in der Region Murcia, ist es gelegen, umgeben von vorwiegend Monastrell-Reben, den begehrtesten dieser Region. Ein Blick in den Keller verrät jedoch: Das ist kein normales Weingut. Irgendetwas ist hier anders, besonders, herausragend. Die modere Bertriebssoftware und futuristische Kellermethoden von Juan Gil gelten weltweit als Vorbild. Der Meister selbst als Pionier unter den Weinbauern. Einer, der auf die Herausforderungen von morgen vorbereitet sein will - und ist!

Das Juan Gil Degu-Paket von Weinclub.com

Das Weingut ist neu, die Reben sind es nicht. Und das ist auch gut so. An den uralten Stöcken, die ohne Veredelung und Bewässerung auskommen, wachsen nicht gerade viele Trauben. Im Gegenteil. Die Erträge sind gering, die Konzentration der Aromen dafür umso höher. Aus diesem exzellenten Lesegut entstehen renommierte Weine wie etwa der Monastrell (4 Meses), der Silver Label (12 meses) und der Blue Label (18 meses). Schon die Weinbezeichnung gibt an, wie viele Monate welcher Wein vom Holzausbau profitieren durfte.

Eben jene drei Weine bieten Blick.ch und Weinclub.com jetzt im exklusiven Degu-Paket an. Je vier Flaschen von jedem sind im Paket. Sie erhalten somit insgesamt zwölf Flaschen besten Weins für gerade einmal CHF 230.-. Damit liegen Sie 20 Prozent unter dem Einzelflaschenpreis.

Das Degu-Paket von Juan Gil Jetzt bestellen solange der Vorrat reicht und Rabatt sichern!

Die Degu-Notes

Monastrell (4 Meses) 2015

Ein Spanier, aus dem kleinen Anbaugebiet Jumilla, der sich ausserordentlich gut als Begleiter zu italienischen Speisen macht. Pasta mit milder Sauce und Antipasti werden hervorragend assembliert. Das Bouquet ist kräftig bis würzig. Uns begegnen Aromen nach dunklen Beeren, wie zum Beispiel Brombeeren und Schwarzkirschen, sowie feine Holznoten und diverse Anklänge nach Wildkräutern und Nelken.

Am Gaumen beeindruckt das wunderbar weiche Tannin, das auch beim noch jungen Wein herrlich eingebunden ist und sich wunderbar in die schöne Struktur einfügt. Der Wein zeigt sich grossartig ausbalanciert und begeistert mit einem langen Finale, das weit über 90 Sekunden nachhallt. Hier werden die Aromen der Nase noch einmal ins Gedächtnis gerufen.

Silver Label (12 meses) 2014

Die Bodega Juan Gil sorgt seit einiger Zeit mit grossartigen Weinen aus dem spanischen Anbaugebiet Jumilla für Begeisterung. Dabei überzeugt vor allem das ausserordentlich gute Preis-Genuss-Verhältnis. So auch beim 12 meses, einem sortenreinen Monastrell des Hauses. Die Traube, die ausserhalb Spaniens Mourvèdre heisst, sorgt vordergründig für Aromen nach dunklen Früchten und Zwetschgen.

http://video.blick.ch/NubesPlayer/index.html?cID=51&aID=52&pID=72873&autostart=false&themeColor=d6081c&embed=1&configUrl=http://f.blick.ch/resources/BLICK_20161004/ver1-0/js/xtendxIframeStats.js?includePath=/services/blick-tipps/&language=de&quality=40&hideHD=true&progressiveDownload=true&amf=0&useNative=false&sendEvents=true>MID=GTM-PMZ3CX nächstes Video in 5 Sekunden abbrechen share share share Dieser Wein will Wild!

Im Falle des 12 meses gesellen sich ausserdem die Anklänge nach Zimt, Blütenduft und feinem Zedernholz zum reichhaltigen Bouquet. Am Gaumen zeigt sich der Wein samtig und kräftig zugleich, ohne dabei eine milde Süsse vermissen zu lassen. Das Finale ist von grosser Länge und mit einem intensiven Nachhall versehen. Zum Grillieren eignet sich der Wein par excellence, auch Wild wird exzellent begleitet.

Blue Label (18 meses) 2014

Der 18 meses vom spanischen Starwinzer Juan Gil ist die nächste Qualitätsstufe nach dem 4 meses und dem 12 meses. Die Trauben für die Cuvée aus Cabernet Sauvignon, Syrah und Monastrell wurden von Hand geerntet und selektiert, ehe der Traubensaft in kleinen Stahltanks auf der Maische vergoren wurde. Im Anschluss folgt ein 18-monatiger Ausbau in neuen französischen und amerikanischen Holzfässern.

Im undurchdringlichen, dunklen Rot fliesst der 18 meses ins Glas. Sogleich versprüht er sein intensiv ätherisch duftendes Bouquet. Die Aromenstruktur setzt sich aus Anklängen nach Kaffee, Leder, Kokos, Kräutern, Minze und floralen Nuancen zusammen. Im Mund fällt uns dann die enorme Fülle und die süsse Frucht auf, die herrlich mit der dichten Gerbstoffstruktur harmoniert. Der Eindruck erinnert ein bisschen an einen Portwein. Auch im langen Final, das mit Noten nach schwarzem Tee gespickt ist. Ein intensives Kraftpaket, das Spass macht!