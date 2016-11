BLICK-Tipp: So eliminiert man Zeitfresser :  Wie man Zeit effizient nutzt

Für viele hat der Tag zu wenige Stunden. Zahlreiche Ratgeber zum Thema Zeitmanagement zeigen uns auf, wie man effizient Zeit sparen kann. Für den Leser selbst erscheinen diese Tipps jedoch oft widersprüchlich und verunsichern mehr als zu helfen.

Wenn man danach strebt, Zeit am Ende des Tages übrig zu haben, sollte man ein paar Ratschläge befolgen. Zunächst muss man festlegen, was wichtig ist und was nicht. Das gilt in der Arbeit ebenso wie in der Freizeit.

Muss ich mich mit dem Kollegen zusammensetzen und ein Meeting abhalten oder können wir das auch nächste Woche machen? Bringt es etwas, wenn ich Überstunden mache oder kann diese Arbeit auch bis morgen warten? Muss ich den ungeliebten Schulkollegen auf ein Bier treffen, nur weil er zufällig in der Stadt ist?

Die Liste dieser Fragen lässt sich beliebig erweitern. Bei der Beantwortung geht es darum, herauszufinden, was wirklich wichtig ist und was nicht. Man muss Prioritäten definieren und seine Gedanken sortieren, um den Tag und die Woche sinnvoll planen zu können.

Dazu gehört auch, zu bestimmten Dingen Nein zu sagen. Wenn man sich gestresst fühlt und ein anstrengender Tag auf einen wartet, sollte man keine zusätzlichen Termine in seiner Freizeit einplanen, die einem noch mehr Energie rauben.

Am besten legt man bereits zu Beginn der Woche fest, was man in den nächsten sieben Tagen wirklich erledigen will und was nicht. Zusätzlich sollte man jeden Morgen fünf Minuten Zeit darauf verwenden, den Tag zu priorisieren.

Es hilft, diese Dinge aufzuschreiben, denn dadurch kann man seine Gedanken besser sortieren. Danach erfordert es Disziplin, sich nicht von dem festgesetzten Weg abbringen zu lassen. Erwähnen Sie ruhig, dass Sie gerade sehr viel zu tun haben und keine zusätzlichen Aufgaben und Termine wahrnehmen können.

Sie sollten im Mittelpunkt Ihrer Interessen stehen und nicht das, was Ihr Umfeld von Ihnen erwartet. Kommunizieren Sie klar, was Sie wollen und was nicht. Und dann füllen Sie Ihre freie Zeit mit den Dingen, an denen Sie Spass haben.