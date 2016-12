BLICK-Tipp: Sie haben entschieden :  Die beliebtesten Weine des Jahres 2016

1. Feudi Di San Marzano Sessantanni Primitivo Di Manduria D.O.C. 2013

Das Aushängeschild des Spitzenweinguts Feudi Di San Marzano und vielfach ausgezeichnet: Der Primitivo Di Manduria ist nicht mehr aus der internationalen Weinwelt wegzudenken.

Sein vielseitiges Aroma weist Anklänge von roten Früchten, Tabak- und Kakaonoten und einen Hauch Vanille auf. Sie haben sich davon überzeugen lassen: Der Primitivo war einer der beliebtesten Weine 2016.

2. La Rioja Alta Ardanza Reserva 2007

Ein echter Klassiker aus dem Anbaugebiet Rioja. Vor allem im Preis-Genuss-Verhältnis weiss die Ardanza Reserva zu überzeugen. Da sind sich auch die führenden Kritiker einig.

Nicht nur 94 Parker-Punkte haben die Blick.ch-Leser von diesem grossartigen Rioja-Wein überzeugt. Der Jahrgang 2007 befindet sich in idealer Genussreife und ist ein Highlight als Präsent oder Essensbegleiter.

3. Bodegas Mauro Mauro 2014

Unverwechselbar und von komplexer Grösse – Der Spanier kann mit seiner Individualität und seinen feinen Geschmacksnoten überzeugen. Den vergisst man nicht so schnell!

Aktuell ist der Mauro schon trinkreif, kann aber auch noch gelagert werden und wird sicherlich noch weiter zulegen. Das macht ihn zu einer idealen Präsent-Idee. Vielleicht eine Inspiration für Ihren Geschenketisch?

4. Bodegas Muga Reserva Rioja D.O.CA. 2012

Ein weiterer Rioja und ein weiterer Klassiker: Die Cuvée ist von leuchtend karminroter Farbe und fruchtig-elegantem Geschmack.

Herausragende Rioja-Weine haben es den Blick.ch-Lesern in diesem Jahr besonders angetan. Wen wundert es – kann die Region doch auf eine beinahe 3000 Jahre alte Weinbau-Tradition blicken. Ihre Weine werden nach Bordelaiser Vorbild an- und ausgebaut und weisen ein überzeugendes Preis-Genuss-Verhältnis auf.

5. Juan Gil Silver Label 12 meses 2014

Grosser Spass zu einem kleinen Preis erwartet Sie auch bei diesem Monastrell. Sein Erzeuger Juan Gil ist für den Einsatz modernster Ausbautechniken bekannt und gilt als ein Vorreiter des europäischen Weinbaus.

Auch internationale Kritiker sind vom 12 meses 2014 begeistert. Alte Reben mit geringen Erträgen sorgen für konzentrierten Genuss und nicht zuletzt sein elegantes Etikett macht diesen Wein zu einem schönen Mitbringsel.

6. Niepoort Fabelhaft Tinto 2015

Wo der eine Wein mit seiner besonderen Optik überzeugt, lässt beim anderen schon der Name Grosses erahnen. Und beim Fabelhaft Tinto 2015 ist der Name auch wirklich Programm!

Sein Erzeuger, der geniale Winzer Dirk Niepoort beweist hiermit, was junge Rote aus dem Duoro draufhaben. Ein perfekter Speisebegleiter, besonders zu dunklem Fleisch und kräftigen Saucen.

7. Boekenhoutskloof The Chocolate Block 2015

Auch ein Südafrikaner konnte Sie in diesem Jahr überzeugen: The Chocolate Block vom Weingut Boekenhoutskloof weist harmonische Vielfalt, eine feine Säure und tatsächlich auch Anklänge von Schokolade und Nougat auf.

Sein Winemaker Marc Kent wird in der südafrikanischen Weinszene bereits als Wunderkind gefeiert – nicht zuletzt wegen seines aussergewöhnlichen Paradeweins, dem Chocolate Block.

8. Hacienda Monasterio Cosecha 2013

Zurück nach Spanien. Hier, am Ufer des Duero, entsteht eine herrliche Cuvée aus Tempranillo, Cabernet Sauvignon und Merlot. Sowohl als Solist als auch als Essensbegleiter zu sehr herzhaften Gerichten passt der Wein ideal.

Bereits jetzt kann der Hacienda Monasterio Cosecha mit hervorragender Balance und runden Tanninen überzeugen. Seine Lagerfähigkeit liegt jedoch bei schätzungsweise 10 Jahren und macht den Wein zu einem tollen Geschenk für Weinliebhaber, die eigentlich schon alles haben.

9. Aalto PS 2014

Last but not least ein ganz besonderer und eleganter Tropfen. Der vollmundige Aalto PS 2014 wird zurecht international gefeiert und geniesst ausgezeichnete Kritiken.

Im Ribera del Duero, der Heimat des Weinguts Aalto, kann die Tempranillo-Traube ihre volle Power entfalten. Das kommt dem Geniesser des reinsortigen Aalto PS 2014 zugute: Charakterstark und intensiv hat er die Blick.ch-Leser überzeugt – vielleicht bald auch Sie?

