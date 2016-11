BLICK-Tipp: Raum und Zeit vergessen :  Schon die Römer liebten Wellness

Schon in der Antike liebte man Wellness, was die zahlreichen behaglichen Badehäuser, die sich immer wieder bei Ausgrabungen finden, bezeugen. Für die Römer war der Besuch in den Thermen mehr als eine Frage der Sauberkeit. Sie schwitzten im Heißbad, entspannten im Warmbad und erfrischten sich anschliessend im Kaltbad.

Jegen Frottee Handtücher mit 50 Prozent Rabatt Mit den Frottee Handtüchern von Jegen erleben Sie stimmungsvolles Spa-Ambiente Zu den Handtüchern

Auch in der heutigen Zeit zielt Wellness auf das Wohlbefinden ab. Die in den USA in den 1970er-Jahren losgetretene Wellness-Bewegung schwappte alsbald auch auf unseren Kontinent über. Das Freizeitvergnügen und eine gute gesundheitsbewusste Lebensweise verankerten sich in den europäischen Köpfen.

In seinen Grundsätzen ist Wellness ein ganzheitliches Gesundheitskonzept, das der Verbesserung der Lebensqualität dient. Es umfasst Körper, Geist, Seele und Umwelt gleichermassen. Der Begriff umfasst auch die Fähigkeit, aktiv zu entspannen und gleichzeitig Stress zu verarbeiten.

Clarins Gutschein mit 26 Prozent Rabatt Clarins ist die natürliche Pflege und schlichte Schönheit der Natur für Zuhause Zum Gutschein

Das Ziel ist es, Raum und Zeit zu vergessen, um das körperliche, geistig-seelische und kommunikative Wohlbefinden zu fördern. Gerade Menschen mit einem stressigen Alltag sollten sich darum immer wieder Auszeiten gönnen und die Seele baumeln lassen.