BLICK-Tipp: Ratgeber Vorsätze :  Wie setzte ich meine Vorsätze um?

Das neue Jahr startet bei vielen mit guten Vorhaben, die in den kommenden 365 Tagen umgesetzt und durchgehalten werden sollen. Auf den meisten Listen stehen Dinge wie Stress vermeiden und abbauen, mehr Sport treiben, mehr Zeit für sich selbst haben, abnehmen, weniger Alkohol trinken und mit dem Rauchen aufhören. Vieles steht in engem Zusammenhang mit einem gesünderen Lebensstil.

Wie realistisch sind gute Vorsätze für das neue Jahr?

Vorsätze sind nur dann realistisch, wenn man auch an ihre Umsetzung glaubt. Der Mensch muss motiviert werden und es auch bleiben, wenn er ausdauernd ein Ziel verfolgt. Setzten Sie darum die Messlatte nicht zu hoch, sondern formulieren Sie Vorsätze, die sich realistisch umsetzen lassen. Schreiben Sie auf, was Sie bis wann erreichen möchten. Nehmen Sie sich nicht zu viel vor und setzen Sie auch nicht fünf Dinge gleichzeitig um.

Es ist wichtig, Prioritäten zu setzen und ein Ziel nach dem anderen abzuhaken. Das Jahr ist lang - warum starten Sie nicht mit einem Vorhaben und knüpfen an die Erfolge nach wenigen Monaten an, indem Sie dann den nächsten Vorsatz in Angriff nehmen?

Wie setze ich meine Vorsätze um?

Wenn man nicht hinter seinen Vorsätzen steht, bleibt auch der Erfolg aus. Setzen Sie darum nur Dinge um, die Ihnen am Herzen liegen und die Ihnen wichtig sind. Suchen Sie sich Verbündete - beispielsweise unter Ihren Freunden - die die gleichen Vorsätze gefasst haben und motivieren Sie sich gegenseitig.

Formulieren Sie Ziele, die Sie etappenweise erreichen möchten. Motivieren Sie sich schon im Vorfeld und belohnen Sie sich, wenn Sie ein Teilziel erreichen. Lautet ein Ziel beispielsweise, dass Sie bis Ende Januar 3 Kilogramm abnehmen möchten, dann gönnen Sie sich doch im Februar ein Wellness-Wochenende oder eine Massage, wenn Sie diesen Meilenstein erreicht haben. So bleiben Sie dran und können schon schnell die ersten Erfolge verbuchen.

Damit das unverbindliche Vorhaben in die Tat umgesetzt wird, muss ein Massnahmenplan erstellt werden, in dem die nötigen Schritte festlegt sind, die man zur Umsetzung des Vorhaben gehen muss. Alle guten Vorsätze nützen nichts, wenn man sich ihrer nicht annimmt. Schaffen Sie also die entsprechenden Rahmenbedingungen, die Sie bei der Zielerreichung unterstützen. Gehen Sie die Sache mit Ruhe an und machen Sie einen Plan.

Wo fange ich an?

Wenn Sie mehr Sport treiben möchten, aber nicht wissen wie, lesen Sie den Ratgeber «Fitness beginnt im Kopf», der viele Motivationstipps für Bewegungsmuffel und Sporteinsteiger bereit hält. Kaufen Sie sich eine personalisierbare Sporttasche, eine Trinkflasche und melden Sie sich noch heute in einem Fitnessstudio an.

Besorgen Sie sich die nötige Ausrüstung, wie beispielsweise neue Laufschuhe und Sportbekleidung, die zur Umsetzung nötig sind. Verwandeln Sie zudem Ihr Zuhause mit den nötigen Geräten und Fitnessprodukten in einen Schweisspalast.

Auch ein Fitnesstracker, der Ihre Bewegungen aufzeichnet, wirkt motivierend. Wenn Sie sich vorgenommen haben, im neuen Jahr immer mit dem Velo zur Arbeit zu fahren, denken Sie daran, ein Schloss zu besorgen und die nötigen Sicherheitsvorkehrungen für den Strassenverkehr zu treffen.

Ist eine gesündere Ernährung oder abnehmen ihr Ziel? Dann sollten Sie auch einen Nutribullet im Haus haben, mit dem Sie Ihre Smoothies zubereiten können. Natürlich dürfen frisches Obst und Gemüse nicht fehlen - lassen Sie sich dieses doch direkt nach Hause liefern. Im Vorfeld kann auch eine Stoffwechselanalyse hilfreich sein, deren Auswertung die Basis für eine gesündere Ernährung ist.

Wer mit dem Rauchen aufhören möchte, erhält hier weitere Informationen.

Mehr zum Thema Gesundheit, Sport und Vorsätze umsetzen finden Sie in den nächsten Wochen bei BLICK-Tipps. Wir unterstützen Sie mit einem entsprechenden Programm und geben immer wieder Tipps, wie Sie Ihre Vorhaben umsetzen.