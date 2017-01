Seit dem Jahreswechsel sind viele tatkräftig dabei, ihre Vorsätze im Jahr 2017 umzusetzen. Garantiert konnten einige schon erste Erfolge erzielen, die zum Weitermachen animieren. Damit das Durchhalten noch besser gelingt, helfen wir Ihnen mit Tipps und Vorschlägen weiter.

Vorsatz: Mehr Sport

Gerade die untrainierten Sportanfänger werden in den ersten beiden Wochen bemerken, dass sich ihre Kondition sehr schnell aufbaut und sich der Körper an die Bewegung gewöhnt. Wer sich jetzt wundert, dass er nach dem Sportprogramm der letzten Tage zugenommen hat: Dies ist der erste Schritt in die richtige Richtung. Das Fett wird durch den Sport in Muskelmasse umgewandelt - und Muskeln wiegen schwerer als Fett.

Denjenigen, die sich für Sport im Freien entschieden haben, hat der Schneeeinbruch in den letzten Tagen einen Strich durch die Rechnung gemacht. Suchen Sie sich ein Ersatzprogramm für Zuhause, dass Sie bei jedem Wetter durchziehen können. Wie wäre es mit Springseil springen in der Garage? Oder Trampolinspringen im Garten? Hierbei können Sie innerhalb von einer Stunde bis zu 1200 Kalorien verbrennen. Besorgen Sie sich auch eine Fitnessmatte, Hantel und Gewichtsmanschette, die Sie für kurze Zeit mit einem Rabatt von 37 Prozent erhalten.

Frida Hodel zeigt im Video die Übung Bergsteiger, die Sie auch im heimischen Wohnzimmer nachmachen können, um Bauch, Beine und Po zu straffen.

Vorsatz: Gesündere Ernährung

Eine gesunde Ernährung lässt sich prima in den Alltag integrieren. Starten Sie doch den Tag mit einem gesunden Smoothie, den Sie im Nutribullet zubereiten. Wer sich bei der Ernährungsumstellung für grüne Smoothies entschieden hat sollte bedenken, dass diese eine vollwertige Mahlzeit darstellen. Darum sollten Sie unabhängig von Mahlzeiten und in nicht zu grossen Mengen getrunken werden. Das tolle an diesen Smoothies: Sie sind besonders leicht verdaulich und lassen sich in einer Glasflasche problemlos transportieren.

Gerade als Anfänger sollte man sich auf wenige Zutaten konzentrieren und schauen, wie der Verdauungsprozess im Körper darauf reagiert. Eine exotische Variante des grünen Smoothies, die sich leicht zubereiten lässt, besteht aus einer Mango, 250 Gramm Ananas, 150 Gramm Mixsalat und 500 Milliliter Wasser. Geben Sie alles in den Nutribullet und geniessen Sie nach wenigen Minuten Schluck für Schluck und lassen Sie die Power auf sich wirken.

Auf Ihre Einkaufsliste gehören auch Superfoods, wie Chia-Samen und Maca-Kapseln. Sie eignen sich optimal als Nahrungsergänzungsmittel. Wenn Sie unsicher sind, was eine gesunde Ernährung ausmacht, besorgen Sie sich entsprechende Literatur. Die Ratgeber für Ernährung, die Sie für kurze Zeit mit einem Rabatt von 41 Prozent erhalten, geben zahlreiche Tipps und eröffnen Ihnen neue Horizonte.

Vorsatz: Endlich Nichtraucher

Die neuen Nichtraucher dürfen sich freuen: Nach 2 Wochen beginnt Ihre Lunge, sich zu regenerieren. Sie werden in den letzten Tagen bestimmt sehr viel husten. Das liegt daran, dass der Teer nun abgebaut und abgehustet wird. Ihre Haut verliert die graue Farbe und wird rosiger. Wenn Sievorher pro Tag ein Päckchen geraucht haben, erfreut sich Ihr Reise-Sparschwein schon über rund CHF 112, die Sie für Ihre nächste Reise oder ein Wellness-Wochenende einsetzen können.

Unterstützen Sie den Reinigungsprozess Ihres Körpers mit regelmässigen Saunagängen und vereinbaren Sie mit Ihrem Zahnarzt einen Termin für eine professionelle Zahnreinigung. Damit beseitigen Sie nach und nach die Spuren Ihres Raucherlebens und fühlen sich frischer. Sollten Sie immer noch starke Entzugserscheinungen verspüren, denken Sie über eine Bio-Laser-Akupunktur nach, die das Nikotinverlangen auf ein Minimum reduzieren.