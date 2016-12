BLICK-Tipp: Ratgeber Vorsätze :  Endlich mehr Sport machen

«Ich will mehr Sport machen» hört man der Tage aus vielerlei Munde. Die Beweggründe dahinter sind vielseitig und reichen von einem gesünderen Lebensstil über einen besseren Körperbau bis hin zum Abnehmen. Doch egal ob es um Gesundheit oder ästhetische Aspekte geht, der Anfang fällt vielen sehr schwer.

Wo fange ich an?

Egal ob Sie aktiver sein wollen oder Gewicht verlieren möchten, wichtig ist, dass Sie ab dem 1. Januar loslegen und sich nicht von Ihrem Vorhaben abbringen lassen. Am schwersten wird dies den Menschen fallen, die eigentlich keinen Spass am Sport haben. Diejenigen sollten vor Beginn des neuen Jahres herausfinden, was Sie mögen.

Welcher Sport passt zu mir und wo fange ich an?

Und dazu gilt es, im Vorfeld ein paar Fragen zu beantworten, um zu klären, welcher Sport oder welche Sportart für Sie die richtige ist. Zur Auswahl stehen ihnen hier, abhängig von dem Ort, an dem Sie leben und Ihrer Mobilität, zahlreiche Alternativen.

Wenn Sie mehr Sport treiben möchten, aber nicht wissen wie, lesen Sie den Ratgeber «Fitness beginnt im Kopf», der viele Motivationstipps für Bewegungsmuffel und Sporteinsteiger bereit hält. Auch ein Fitnesstracker, der Ihre Bewegungen aufzeichnet, wirkt motivierend. Wenn Sie sich vorgenommen haben, im neuen Jahr immer mit dem Velo zur Arbeit zu fahren, denken Sie daran, ein Schloss zu besorgen und die nötigen Sicherheitsvorkehrungen für den Strassenverkehr zu treffen.

Sport im Verein und in Gruppen

Wenn Sie sich per se schlecht motivieren können, ist vielleicht der Sport im Verein genau das richtige für Sie. Neben der Gruppendynamik verpflichtet das wöchentliche Training zur Teilnahme. Seien es Fussball, Basketball, Volleyball, Eishockey oder Handball - Sport in einer Gruppe macht Spass und im Spiel gegen einen Gegner können Sie zeigen, wie gut Sie sind.

Sport alleine machen

Demgegenüber steht das Training alleine. Egal ob draussen in der Natur beim Laufen und Radfahren oder aber im Fitnessstudio an den Geräten und auf dem Laufband. Bedenken Sie, dass gerade im ersten Monat des neuen Jahres das Gedränge in den Fitnessstudios gross ist. Dennoch lohnt es sich, ein Abo abzuschliessen. Denn wenn man für etwas bezahlt, möchte man es auch nutzen.

Ein neuer Trend in der Fitnessbranche ist EMS Training. Das Abo gibt es für Zürich und Luzern mit 79 Prozent Rabatt. In Winterthur erhalten Sie die Möglichkeit, Cross Fit für einen Monat mit 51 Prozent Rabatt zu testen.

Eine persönliche Beratung hilft

Wenn Sie schon konkrete Ideen und Ziele haben, lassen Sie sich von den Mitarbeitern im Studio einen Trainingsplan aufstellen. Oftmals erhalten Sie hier auch Tipps für eine gesunde Ernährung und können sich in den zahlreichen Kursen mit Gleichgesinnten auspowern.

Erfolge feiern und durchhalten

Feiern Sie Ihre Erfolge, denn nichts motiviert mehr, als ein zuvor gestecktes Ziel zu erreichen. Verfolgen Sie auch unsere Artikelreihe «Vorsätze umsetzen», in der wir Ihnen immer wieder Empfehlungen geben, wie Sie Ihre Vorsätze umsetzen und durchhalten.