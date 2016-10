Multitalent Jamie Oliver im Porträt: Pfannen mit 42 Prozent Rabatt

Wer ist Jamie Oliver?

Er gilt als als Grossbritaniens kulinarische Hoffnung, der Erwachsene in Ihren Essgewohnheiten umerziehen will: Jamie Oliver. Geboren als James Trevor Oliver im beschaulichen Southend-on-Sea in der Grafschaft Essex , erobert er als Starkoch nicht nur mit seinen Kochbüchern die Bestsellerlisten, sondern begeistert und erschüttert zugleich mit seinen Fernsehauftritten. Sei es, dass er Küken vor laufender Kamera vergast, sein bestes Stück beim Nackt-Kochen am Valentinstag verbrennt oder einen Shitstorm in Spanien auslöst, weil er das traditionelle Paella-Rezept kurzerhand mit Chorizo zubereitet - Jamie Oliver fällt auf.

Um Aufmerksamkeit zu erregen ist Jamie Oliver jedes Mittel recht. In seiner einmaligen Show «Jamies Hühnerhölle» machte er auf die Missstände in der Massentierhaltung aufmerksam, indem er vor laufender Kamera Küken mit Kohlendioxid vergiftet. Zuvor exekutierte er in einer Sendung ein Huhn, um den Zuschauern die inhumane Art der Nahrungsmittelproduktion vor Augen zu halten. Für sein Credo einer gesunden Küche, welche auf die qualitativ besten Zutaten setzt, ist ihm jedes Mittel recht.

Vom elterlichen Pub ins Fernsehen

Im Pub seiner Eltern Trevor und Sally, in dem es nicht nur frisch gezapftes Guinness, sondern auch das beste Essen weit und breit gab, eröffnet sich für Jamie Oliver schon in jungen Jahren der Weg ins Universum des Kochens. Sein Vater hält ihn früh dazu an, im elterlichen Pub mitzuhelfen, um sich sein Taschengeld zu verdienen. Als Küchenhilfe lernt er die coole und laute Welt der Köche kennen und lieben. Während dieser Zeit begegnet er auch seiner heutige Frau Jools, mit der er mittlerweile fünf Kinder hat.

Nach Abschluss der Schule zog es Jamie nach London, wo er im renommierten Restaurant «Gennaro Contaldo» zusammen mit dem deutschen Fernsehkoch Tim Mälzer den Kochlöffel schwang. Kurze Zeit später von BBC entdeckt, erlangte er öffentliche Bekanntheit durch seine erste eigene Kochsendung «The Naked Chef«, die erstmals 1999 im britischen Fernsehen ausgestrahlt wurde und Männer zum Kochen animieren sollte.

Der Weltverbesserer Jamie Oliver

Im Jahre 2005 organisierte Jamie Oliver mit der Initiative «Feed Me Better» einen Protest gegen die Schulverpflegung im Vereinigten Königreich, der für grosses Aufsehen sorgte. Angewidert von dem Essen in den Schulen, welches die Entwicklung der Kinder «zu fetten, kränkelnden Bastarden» fördere, leitete er in seiner Sendung «Jamie’s School Dinner» die Schulköchinnen dazu an, einfache, vollwertige und gesunde Mahlzeiten zuzubereiten. Die Sendung war ein voller Erfolg, denn Jamie brachte die britische Regierung dazu, den Schulen für eine verbesserte Verpflegung der Schüler zusätzlich über 200 Millionen Pfund zur Verfügung zu stellen.

Gesund und schmackhaft und gleichzeitig schnell und preiswert kochen, das ist ein Anspruch, den Jamie Oliver verbreiten will. Im Jahre 2008 folgte darum seine nächste Fernsehserie unter dem Namen «Jamie's Ministry of Food», mit der er den Kampf gegen Übergewicht, insbesondere bei Kindern, antreiben wollte. Doch nicht nur gesunde Ernährung, auch soziales Engagement liegt Jamie Oliver am Herzen. Aus diesem Grund eröffnete er im Jahre 2004 im Zuge seiner Wohltätigkeitsorganisation «Fifteen-Foundation» sein erstes Restaurant in London, in dem er jährlich 15 benachteiligte Jugendliche in der Hotellerie ausbildet.

Der Erfolg des Jamie Oliver

Jamie Oliver fühlte sich nie als Versager, denn sein Vater vermittelte ihm schon sehr früh, dass man im Leben alles erreichen kann, wenn man hart genug dafür arbeitet. Und das hat der blond gelockte Junge von damals erfolgreich umgesetzt: Im Jahr 2008 öffnete Jamies erstes Restaurant «Jamie’s Italien», das heute 35 Filialen weltweit zählt, die Pforten. Seine witzigen Kochbücher, die Lust aufs Kochen machen, finden sich weltweit auf den Bestsellerlisten. Jamie zählt mit einem geschätzten Vermögen von rund 370 Millionen Franken zu einem der 100 reichsten Briten. Daneben war er mit 28 Jahren der Jüngste, den die Queen zum Member of the Order of the British Empire kürte.

