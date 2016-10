BLICK-Tipp: Parker-Weine :  Immer 94 Punkte und mehr – niemals über CHF 35

Bei Weinclub.com gehen die fantastischen Oktober Deals in die letzte Runde. Zum Monatsende kommt ein echter Leckerbissen. Diese Mal sind die Lieblinge von Robert Parker jr. dran.

Eine Bewertung von über 90 Punkten für einen Wein ist der symbolische Ritterschlag für das Produkt. In diesen Genuss kommen nur die besten Tropfen. Die Experten von Weinclub.com haben nun einige Weine zusammengestellt, die mit 94 Punkten und mehr aufwarten können. Das Highlight: Jeden aufgeführten Wein können Sie für unter CHF 35 pro Flasche bestellen.

4 Weine zum Bestpreis und ihre Tasting Notes

La Rioja Alta Ardanza Reserva 2007

Die Ardanza Reserva aus 80 Prozent Tempranillo und 20 Prozent Garnacha hat die Fachpresse begeistert. Von Robert Parker jr. gab es sogar stolze 94 Punkte und auch der Guía Peñín kam mit 93 Punkten zu einem ähnlichen Ergebnis. Der Wein wurde 36 Monate im Barrique ausgebaut. Die Fässer hierfür sind Eigenanfertigungen der Bodega.

In einem kräftigen Rubinrot fliesst der gut gereifte Spanier ins Glas. In der Nase verführen uns feinwürzige und elegante Aromen nach dunklen Kirschen, Pflaumen, Brombeeren, Holzrauch, Pfeffer, Vanille, Trüffel und Schokolade. Am Gaumen dann sehr komplex und ungemein harmonisch. Der Gerbstoff ist samtig weich eingebunden, die Säure präsent und schön unterstützend. Der Nachhall ist dann eine echte Wucht und begeistert, zu den Noten der Nase, mit feinen Röstaromen.

Bestellen Sie jetzt den La Rioja Alta Ardanza Reserva 2007 für nur CHF 24,50

Bodegas Mauro «Mauro San Roman» 2012

San Roman ist das Toro-Weingut der Bodegas Mauro, welches sich – wie auch das Basisgut – unter der Leitung von Mariano Garcia befindet. Der Mauro San Roman zeigt sich in einem beeindruckenden Preis-Genuss-Verhältnis - da sind sich die Kritiker einig. Uns präsentiert sich ein sortenreiner Tempranillo im tief kirschroten Gewand. Etwas heller und ins violette übergehend, sind die Reflexe am Rand des Glases im Licht.

Das Bouquet zeigt sich herrlich klar. Die Nase wird umschmeichelt von den Düften nach schwarzen und roten Beeren. Hinzu gesellen sich florale Aromen und Nuancen nach feinem Unterholz. Am Gaumen dann viel Volumen und ein verführerisch seidiger Gerbstoff. Kräftig ist der Körper, versehen mit einer tiefen Präsenz, jedoch ohne dabei zu schwer zu wirken. Ein rundes und elegantes Trinkerlebnis mit einer grossartigen aromatischen Vielfalt im Abgang. Der Nachhall dauert weit über 90 Sekunden an.

Bestellen Sie jetzt den Bodegas Mauro »Mauro San Roman« 2012 für nur CHF 31,50

Xavier Châteauneuf-du-Pape Cuvee Anonyme 2010

Ein grosser Châteauneuf-du-Pape dessen Bewertungen und Kritiken eine deutliche Sprache sprechen. Die Nase wird durchflutet von einem Sammelsurium komplexer Aromen, die sich zu einem wunderbar harmonischen, ganzheitlichen Bouquet verbinden. Anklänge vollreifer dunkler und roter Früchte und Beeren finden sich hier ebenso wieder, wie ein Potpourri an Gewürzen. Im Hintergrund deutlich wahrnehmbar ist ausserdem ein Hauch von Garriga.

Am Gaumen dann eine angenehme Salzigkeit, die das Terroir der ausgezeichneten Lagen widerspiegelt, von dem das Lesegut für den Xavier Châteauneuf-du-Pape Cuvee Anonyme 2010 stammt. Verantwortlich hierfür zeichnet sich der Anteil von Grenache der klassischen GSM-Cuvée. Die Wurzeln dieser Reben dringen besonders tief in das Erdreich ein und können so die Mineralität der tieferen Bodenschichten wunderbar aufnehmen. Die Gerbstoffe zeigen sich zudem geschmeidig und elegant, sodass eine lange Reifezeit keineswegs vonnöten ist. Natürlich wird eine solche aber auch nicht schaden. Die Lagerfähigkeit liegt bei mindestens 15 Jahren.

Bestellen Sie jetzt den Xavier Châteauneuf-du-Pape Cuvee Anonyme 2010 für nur CHF 34,50

Cantine del Notaio Il Sigillo Aglianico del Vulture 2010

Dieser Wein sorgt für Begeisterung. Ein sortenreiner Aglianico aus dem kleinen Anbaugebiet Basilikata in Italien. Mit einem rubin schimmernden Dunkelrot fliesst er ins Glas uns verströmt zugleich sein wunderschönes und dichtes Bouquet. Uns begegnen die Düfte nach dunklen Beeren, Datteln und Feigen. Hinzu gesellt sich ein feiner Duft nach diversen Gewürzen und etwas Bündnerfleisch. Im Hintergrund bewegen sich dezente Röstaromen.

Im Mund kommt dann die vulkanische Mineralität des Weins zum Vorschein. Auch hier wieder Gewürze und Röstaromen sowie die Anklänge der Nase. Am Gaumen ist der Il Sigillo Aglianico del Vulture noch vielschichtiger. Nun sind auch die Aromen nach herber Schokolade, Tabakblatt und Espresso zu erkennen. Das Tannin ist unglaublich feinkörnig und samtig weich. Gemeinsam mit der wunderbar ausbalancierten Säure trägt es das Genusserlebnis in ein langes Finale, das aromatisch weit über zwei Minuten nachhallt.

Bestellen Sie jetzt den Cantine del Notaio Il Sigillo Aglianico del Vulture 2010 für nur CHF 34,50