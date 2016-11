BLICK-Tipp: Parker-Weine II :  Immer 93 Punkte und mehr – niemals über CHF 35

Robert Parker jr. muss man eigentlich nicht vorstellen. Er ist unangefochten der renommierteste Weinkritiker der Welt. Seine Bewertungen sind hochangesehen und vielerorts auch für die Preisgestaltung bei Weinen massgeblich.

Trotzdem entdeckt man sie hin und wieder. Die Rede ist von jenen Perlen der Weinwelt, die mit über 90 Punkten auftrumpfen und dennoch verhältnismässig erschwinglich sind. Die Experten von Weinclub.com setzen noch einen drauf. Diese fünf Weine wurden mit 93 Punkten und mehr bewertet – alle kosten weniger als CHF 35.

5 Weine zum Bestpreis und ihre Tasting Notes

Xavier Châteauneuf-du-Pape Cuvee Anonyme 2010 – 95 Parker-Punkte

Ein grosser Châteauneuf-du-Pape dessen Bewertungen und Kritiken eine deutliche Sprache sprechen. Die Nase wird durchflutet von einem Sammelsurium komplexer Aromen, die sich zu einem wunderbar harmonischen, ganzheitlichen Bouquet verbinden. Anklänge vollreifer dunkler und roter Früchte und Beeren finden sich hier ebenso wieder, wie ein Potpourri an Gewürzen. Im Hintergrund deutlich wahrnehmbar ist ausserdem ein Hauch von Garriga.

Am Gaumen dann eine angenehmen Salinität, die das Terroir der ausgezeichneten Lagen widerspiegelt, von dem das Lesegut für den Xavier Châteauneuf-du-Pape Cuvee Anonyme 2010 stammt. Verantwortlich hierfür zeichnet sich der Anteil von Grenache der klassischen GSM-Cuvée. Die Wurzeln dieser Reben dringen besonders tief in das Erdreich ein und können so die Mineralität der tieferen Bodenschichten wunderbar aufnehmen. Die Gerbstoffe zeigen sich zudem geschmeidig und elegant, sodass eine lange Reifezeit keineswegs vonnöten ist. Natürlich wird eine solche aber auch nicht schaden. Die Lagerfähigkeit liegt bei mindestens 15 Jahren.

Bestellen Sie jetzt den Xavier Châteauneuf-du-Pape Cuvee Anonyme 2010 für nur CHF 34,50.

Bodegas Mauro »Mauro San Roman« 2012 – 94 Parker-Punkte

San Roman ist das Toro-Weingut der Bodegas Mauro, welches sich – wie auch das Basisgut – unter der Leitung von Mariano Garcia befindet. Der Mauro San Roman zeigt sich in einem beeindruckenden Preis-Genuss-Verhältnis - da sind sich die Kritiker einig. Uns präsentiert sich ein sortenreiner Tempranillo im tief kirschroten Gewand. Etwas heller und ins violette übergehend, sind die Reflexe am Rand des Glases im Licht.

Das Bouquet zeigt sich herrlich klar. Die Nase wird umschmeichelt von den Düften nach schwarzen und roten Beeren. Hinzu gesellen sich florale Aromen und Nuancen nach feinem Unterholz. Am Gaumen dann viel Volumen und ein verführerisch seidiger Gerbstoff. Kräftig ist der Körper, versehen mit einer tiefen Präsenz, jedoch ohne dabei zu schwer zu wirken. Ein rundes und eleganten Trinkerlebnis mit einer grossartigen aromatischen Vielfalt im Abgang. Der Nachhall dauert weit über 90 Sekunden an.

Bestellen Sie jetzt den Bodegas Mauro »Mauro San Roman« 2012 für nur CHF 31,50.

La Rioja Alta Ardanza Reserva 2007 – 94 Parker-Punkte

Die Ardanza Reserva aus 80 Prozent Tempranillo und 20 Prozent Garnacha hat die Fachpresse begeistert. Von Robert Parker jr. gab es sogar stolze 94 Punkte und auch der Guía Peñín kam mit 93 Punkten zu einem ähnlichen Ergebnis. Der Wein wurde 36 Monate im Barrique ausgebaut. Die Fässer hierfür sind Eigenanfertigungen der Bodega.

In einem kräftigen Rubinrot fliesst der gut gereifte Spanier ins Glas. In der Nase verführen uns feinwürzige und elegante Aromen nach dunklen Kirschen, Pflaumen, Brombeeren, Holzrauch, Pfeffer, Vanille, Trüffel und Schokolade. Am Gaumen dann sehr komplex und ungemein harmonisch. Der Gerbstoff ist samtig weich eingebunden, die Säure präsent und schön unterstützend. Der Nachhall ist dann eine echte Wucht und begeistert, zu den Noten der Nase, mit feinen Röstaromen.

Bestellen Sie jetzt den La Rioja Alta Ardanza Reserva 2007 für nur CHF 24,50.

Remelluri Reserva 2010 – 93 Parker-Punkte

Der ausgezeichnete 2010er Vintage erfreut sich weltweit einer grossen Beliebtheit. Nur beste Rioja-Trauben wurden für die Cuvée aus 65% Tempranillo, 25% Garnacha, 5% Graciano, 5% Viura und 5% Malvasía verwendet. Das Ergebnis ist atemberaubend. Kirschrot fliesst der Remelluri Reserva ins Glas und zeigt granatrote Reflexe im Licht.

In der Nase begegnen uns dichte Aromen nach reifem Obst, danke Schokolade, Eichenholz, Haselnuss und elegante florale Noten. Am Gaumen dann sehr komplex und ausdrucksstark. Geschmackvolle Röstnoten und wunderbar geschmeidige Tannine lassen den Wein zugleich elegant und ausgewogen erscheinen. Das Final ist von einer ausserordentlichen Länge und ruft die gesamte Aromenpalette retronasal noch einmal ins Gedächtnis. Die Lagerkapazität liegt bei rund zwölf Jahren.

Bestellen Sie jetzt den Remelluri Reserva 2010 für nur CHF 25,00.

Bodegas Muga Reserva Seleccion Especial Rioja 2010

Der Reserva Seleccion Especial Rioja ist eine gelungene Cuvée aus Tempranillo, Garnacha, Mazuelo und Graciano. Nachdem die Trauben manuell geerntet und verlesen wurden, erfolgt der Ausbau über 28 Monate in Barriques aus amerikanischer und französischer Eiche.

Der Wein präsentiert sich von dunklem rot und violetten Reflexen im Glas. Ledrige Anklänge und würzige Noten von Bergkräutern und einem Hauch von Nelke kommen hinzu. Der kraftvolle Wein mit seidigen Tanninen gefällt auch am Gaumen mit fruchtigen Aromen von reifen Pflaumen und Beeren, mineralischen Anklängen und einer fein ausbalancierten Säure. Das lange Finale ist ein wahres Gedicht. Eine Rarität von Wein und ein absoluter Trinkgenuss.

Bestellen Sie jetzt den Bodegas Muga Reserva Seleccion Especial Rioja 2010 für nur CHF 31,50.