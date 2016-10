Lego: Die Erfolgsstory des Spielzeugs das nicht nur für Kinder ist

Wann wurde Lego erfunden?

Das Unternehmen Lego wurde im Jahre 1932 vom dänischen Tischlermeister Ole Kirk Christiansen gegründet. Der Name Lego ist eine Abkürzung für das dänische «leg godt», was ins Deutsche übersetzt «spiel gut» heisst. Das Gründungsmotto damals lautete «Det bedste er ikke for godt» - Das Beste ist gerade gut genug.

Christiansen stellte zunächst Holzspielzeug für Kinder her, bevor in den 1950er-Jahren die ersten Kunststoffbausteine eingeführt wurden. Diese sahen den heutigen Bauklötzen schon zum verwechseln ähnlich, seither ist die Qualität der Steine jedoch beachtlich gestiegen. Im Laufe der Zeit hat die Lego -Gruppe ihre Produktpalette immens erweitert. Das Unternehmen zählt heute zu den weltweit führenden Spielwarenherstellern.

Ist Lego auch was für Erwachsene?

Lego will sich im Kern für die Entwicklung von Kindern einsetzen und die Baumeister von morgen durch kreatives Spielen und gleichzeitiges Lernen fördern und inspirieren. Mit Einführung der Lego-Technic-Kästen in den 1970er-Jahren, die einen neuen, horizontalen Baustil ermöglichten, stieg jedoch auch zunehmend das Interesse von jungen Erwachsenen an den Produkten.

Darum versuchte man sich im Jahre 1986 an den Mindstorms-Bausätzen, die mit Minicomputern und Motoren ausgestattet waren und insbesondere Erwachsene ansprechen sollten. Lego -Mindstorms, dessen Kernstück ein programmierbarer Legostein ist, konnte sich jedoch erst im Jahre 1998 nach einer erneuten Einführung am Markt etablieren.

Lego -Workshops und Lego-Fanclubs

Die Anzahl der Lego-Produkte für Erwachsene wächst jährlich und das Spielen mit Lego ist schon lange nicht mehr nur den Kindern vorbehalten. Für das Zusammenbauen der neuen Modellreihen muss man die Grundprinzipien beherrschen, einen «Baustein-Blick» entwickeln und alles aus der Sichtweise der «Lego-Augen» sehen.

Workshops für Erwachsene helfen dabei, in die Lego-Welt einzutauchen und vermitteln die Methoden und Regeln zum erfolgreichen Aufbau der Sets. Seit den 1990er-Jahren entstand eine grosse Fangemeinde und mit Verbreitung des Internet wurden einige Bastler sogar zu Berühmtheiten.

Welches Lego ist wertvoll?

Investoren gehen davon aus, dass die Investition in Lego eine rentablere Geldanlage ist als in Gold oder Aktien. Seit der Jahrtausendwende stieg der Wert von ungeöffneten Lego-Sets um 12 Prozent. Insbesondere mit Produkten, die im Handel nicht mehr erhältlich sind, lassen sich auf Internetplattformen Höchstbeträge erzielen.

Speziell «Star Wars»-Fans greifen tief in die Tasche, um an Raritäten zu kommen. So ist das momentan wertvollste Lego-Set der «Star Wars Ultimate Collector's Millennium Falcon». Sein Wert stieg von 420 US-Dollar im Jahre 2007 auf einen aktuellen Preis von über 5’500 US-Dollar.

Wie reinigt man Lego?

Um den Wert der Lego-Sammlung langfristig zu erhalten, ist eine Reinigung der Teile unabdingbar. Eine Möglichkeit ist es, die Bausteine in einem geschlossenen Beutel in die Waschmaschine zu stecken. Auch die Geschirrspülmaschine im Schongang bei entsprechender Temperatur ist eine Option.

Wer auf Nummer sicher gehen will, reinigt empfindliche elektrische Teile mit Alkoholtüchern und weicht alle wasserunempfindlichen Teile in lauwarmem Seifenwasser für mindestens 10 Minuten ein. Die Teile sollten mit klarem Wasser nachgespült und sorgfältig, am besten mit einem Handtuch, abgetrocknet werden. Mit einem Ventilator lässt sich dieser Vorgang beschleunigen. Starke Verschmutzungen können mit einer Zahnbürste weggeschrubbt werden.