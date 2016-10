BLICK-Tipp: Neue Ideen für ihr Sexleben :  So kommt die Lust zurück

Viele Schweizerinnen und Schweizer beklagen sich über zu wenig oder gar keinen Sex. Gerade in Langzeitbeziehungen schläft das Liebesleben oftmals ein oder kommt vollständig zum erliegen. Die Luft ist raus. Frust macht sich dann breit und Enttäuschungen wegen mangelnder Aufmerksamkeit und nicht vorhandenem Sex wirken sich meist auch auf den Alltag aus.

Was kann man tun, wenn das Sexleben eingeschlafen ist?

Um die gemeinsame Sexualität wieder zu beleben, müssen sich beide aktiv dafür entscheiden, den Frust in Lust zu verwandeln. Arbeiten Sie gemeinsam an Ihrem Ziel. Offene Kommunikation heisst die Zauberformel. Ob sie nun gemeinsam einen Porno schauen oder sich über Ihre geheimsten Phantasien austauschen - machen sie sich in jedem Falle wieder gegenseitig Lust.

Wie kann man das Sexleben wieder auffrischen?

Seien es kleine Zettel, die sie in der Wohnung anbringen, oder Textnachrichten, die während des Tages an Ihren Partner versendet werden. Äussern sie in diesen Botschaften ihr Verlangen und dann lassen sie diese Wünsche Realität werden - ohne Kompromisse. Träumt er von Oralverkehr während der Autofahrt? Dann auf zu einer Spritzfahrt. Will Sie einmal in einer Umkleidekabine vernascht werden? Dann nichts wie los zum Shopping.

Wie bringt man Schwung in das Sexleben?

Erinnern sie sich wieder daran, was sie zu Beginn der Beziehung an ihrem Partner faszinierte und holen sie sich den Kick der Anfangszeit zurück. Wie wäre es mit einem Blind-Date in einem Restaurant oder auf einer Party? Einem Wochenende in einem romantischen Hotel - nur sie beide. Eine fremde und neue Umgebung kann Wunder bewirken. Stellen sie auch die Selbstverständlichkeit des Zusammensein in Frage und werden sie wieder begehrenswert, indem sie dem Partner vermitteln, dass er sie nicht für alle Ewigkeit haben kann.

Neue Ideen für das Sexleben

Die Ideen gehen Ihnen aus? Kein Problem, dafür gibt es zahlreiche Sextoys, die ihren Gedanken auf die Sprünge helfen. Mit dem Spielzeug können sie ihre Phantasien unterstützen und jede Menge Abwechslung und Spass ins Bett bringen. Vibratoren und Dildos, Gleitgel und sexy Negligees sorgen für frischen Wind im Schlafzimmer. Mit den zahlreichen Accessoires peppen sie ihr Liebesleben wieder auf - entweder alleine oder zu zweit.

Der Adventskalender von Amorelie ist darum das perfekte Vorweihnachtsgeschenk für Paare, die wieder Schwung in ihr Sexleben bringen oder etwas Neues ausprobieren wollen. Er enthält 24 verschiedene Erotik-Produkte und ein Booklet mit Anleitungen und Tipps.