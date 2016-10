UNESCO-Welterbe Aletschgletscher: Mit Helikopter Rundflug machen

Was ist ein Gletscher und wie entsteht er?

Ein Gletscher ist eine gigantische Eismasse, die ständig in Bewegung ist und von den Bergen ins Tal strömt. Er entsteht in Regionen, in denen es sehr kalt ist und auf Höhen von rund 2'600 Metern. Damit ein Gletscher entstehen kann, muss auf den Höhen, in denen niedrige Temperaturen herrschen, mehr Schnee fallen als schmelzen kann.

Dann kommt es zur sogenannten Schneemetamorphose, auch Diagenese genannt, durch die sich der Schnee verfestigt und über Firn zu Gletschereis wird. Diese Verdichtung des Schnees, bei der sich das Volumen verringert, ist abhängig von der Sonneneinstrahlung, dem Wind und den Temperaturen. Zur Bildung eines Zentimeters Gletschereis benötigt es mindestens 80 Zentimeter Neuschnee.

Ein Gletscher besteht aus drei Schichten. Der obersten Schicht, dem Nährgebiet, das aus frischem Schnee besteht und auch Akkumulationsgebiet genannt wird, folgt das Zehrgebiet. Es liegt unterhalb der Schnee- oder Firnlinie und wird auch als Abschmelzbereich bezeichnet. Die dritte Schicht bildet die Gletscherstirn. Die Eisdicke, die durch diese Schichten entsteht, beträgt beim Aletschgletscher am grossen Konkordiaplatz mehr als 900 Meter.

Ihr exklusiver Helikopter-Rundflug über den Aletschgletscher Erleben Sie die Faszination des Aletschgletscher aus der Luft bei einem unvergesslichen Helikopterrundflug.

Warum bewegen sich Gletscher?

Da Gletscher ein hohes Eigengewicht aufweisen, gleiten sie im Gefälle des Geländes auf dem Schmelzwasser hin, sobald sich genügend Gletschereis gebildet hat. Die Geschwindigkeit, mit der sie sich bewegen, variiert stark. Der Aletschgletscher fliesst mit bis zu 200 Metern pro Jahr hinab ins Rhonetal. Durch diese Bewegung entstehen Längs- und Querrisse, die Gletscherspalten.

Der Aletschgletscher

In der rund 3’800 Meter hoch gelegenen Jungfrau-Region, am Konkordiaplatz, entsteht der Aletschgletscher. Hier fliessen die drei grossen Firnströme - der Grosse Aletschfirn, der Jungfraufirn und das Ewigschneefeld - zusammen. Von dort strömt der Gletscher fast 23 Kilometer hinab ins Rhonetal und erreicht dabei Breiten von bis zu 1’800 Meter.

Exklusiver Alpenrundflug mit Gletscherlandung

Eine einmalige Gelegenheit, dieses spektakuläre Naturschauspiel aus der Luft zu beobachten, ist ein Helikopter-Rundflug. Bei diesem Alpenrundflug fliegen Sie ins unglaublich schöne und eindrückliche Aletschgebiet. Erleben Sie die imposante Eigernordwand ganz nah und fliegen Sie danach auf der Südseite von Eiger-Mönch-Jungfrau. Es geht vorbei am Konkordiaplatz zum Aletschgletscher und weiter zum Petersgrat-Gletscher. Den Höhepunkt bildet die Landung auf einem Gletscher, wo Sie bei einem Glas Champagner die unglaubliche Aussicht geniessen.