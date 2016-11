BLICK-Tipp: Live von der Expovina :  Sparen Sie bei unseren Favoriten

Alles begann in den 1950er Jahren mit rund 6'000 Besuchern und einem Schiff mit einigen Ausstellern. Die Begeisterung war schon damals gross. Was sich seither getan hat - gigantisch. Zur 63. Zürcher Wein-Ausstellung am Bürkliplatz, die vom 3. bis 17. November ihre Tore öffnete, luden dann schon rund 170 Stände mit über 4'200 Weinen ein. Die Besucherzahl lag bei über 70'000 Weininteressierten, die auf den zwölf Ausstellungsschiffen ihrer Lust am kostbaren Rebsaft frönten.

Auf der Expovina gibt sich nicht nur das Who-is-who der Weinwelt die Klinke zur Schiffskoje in die Hand. Besucher haben die Gelegenheit, den Winzern selbst so nahe zu kommen wie nie. Die Lust am Wein wird hier mit allen Sinnen erlebt. Es wird gerochen, geschmeckt, getrunken. Auf der Expovina werden Trends geboren.

Stephan Herter war für uns unterwegs

Stephan Herter hat sich innerhalb kürzester Zeit zu einem der bekanntesten Schweizer Winzer gemausert. Seine Liebe zum Handwerk und sein Mut, auch Neues auszuprobieren, haben ihren Teil dazu beigetragen. Während der Expovina hat sich der umtriebige Winzer für uns umgeschaut. Und siehe da: Er hat einiges entdeckt und konnte auch die Tatsache bestätigen, dass die ganz grossen Namen ihr Renommee zurecht tragen.

Alle Beststeller auf einen Blick

Lesen Sie, welche Weine es Stephan Herter ganz besonders angetan haben. Exklusiv für Sie hat er seine Favoriten natürlich auch direkt degustiert und sich dabei von uns filmen lassen. Die erwählten Weine finden Sie im Onlineshop von Weinclub.com nun noch günstiger als vor Ort. Freuen Sie sich auf höchste Vinifizierungskunst und satte Rabatte.

Und das sind unsere drei Favoriten

1. Allegrini Amarone Classico 2012 – mehr als nur ein Klassiker

Der Allegrini Amarone della Valpolicella Classico ist eine Cuvee aus 80% Corvina Veronese, 15% Rondinella und 5% Oseleta, die Beeren stammen von den besten Weinbergen der Valpolicella Rebbau-Region nördlich von Verona. Dieser absolute Klassiker unter den Amarone braucht etwas Zeit, entwickelt dann aber am Gaumen eine wunderbare Tiefe, Charakter und Üppigkeit.

Herrliche Düfte von dunkler Schokolade und Trockenfrüchten werden im Gaumen durch schön eingebundene, samtige Tannine und feinste Noten von Rosinen und Zartbitterschokolade ergänzt. Der lange Abgang mit würzigen Anklängen ist ein wahrer Genuss. Geniessen Sie ihn zu einem kräftigen Ristotto, Lamm, oder Pasta-Gerichten wie Pappardelle alla Lepre.

Bestellen Sie den Allegrini Amarone Classico 2012 noch heute für unschlagbare CHF 52,50

2. Hess Collection Mount Veeder 19 Block Cuvée 2013 – Weltstar mit Schweizer Wurzeln

Der Berner Donald Hess gehört wohl zu den berühmtesten Weinpersönlichkeiten mit Schweizer Ursprung überhaupt. Warum das so ist, stellen die Weine der kalifornischen Hess Collection Winery unter Beweis. So auch die 19 Block Cuvée aus dem Nappa Valley. Mit Cabernet Sauvignon, Malbec und Syrah hat sich der Meister hier ausschliesslich an französischer Rebprominenz bedient.

Ein herausragend intensiver, konzentrierter und dichter Wein, der in einer herrlichen kirschroten Farbe ins Glas fliesst. Die Nase nimmt die Aromen nach dunklen Beeren und Pflaumen war. Hinzu gesellen sich Düfte nach feinen Röstaromen, Mokka und Schokolade. Eher im Hintergrund ausserdem Anklänge nach frischen Kräutern. Am Gaumen dann sehr konzentriert und komplex. Der Gerbstoff ist seidig integriert und trägt den Weingenuss in ein sehr langes und fruchtbetontes Final.

Jetzt den Hess Collection Mount Veeder 19 Block Cuvée 2013 mit 30 Prozent Rabatt bestellen

3. Aalto 2014 – 94 Punkte von Robert Parker

Kein Geringerer als der hochgelobte und weit über Spaniens Grenzen hinaus bekannte Önologe Mariano García zeichnet sich für den Aalto 2014 verantwortlich. Der Wein, der als Zweitwein des renommierten Guts gilt, wartet vor allem im Verhältnis Preis und Genuss auf. Unter diesem Gesichtspunkt wohl einer der besten Weine des spanischen Anbaugebiets Ribera del Duero.

Im Glas kleidet sich der sortenreine Spanier im tief dunkelroten Gewand, mit leicht violetten Schimmern am Rand des Glases. Sein Duft ist komplex. Anklänge vollreifer Früchte, wie schwarze Kirschen, Pflaumen und Johannisbeeren zeigen sich im Bouquet von ihrer aromatischen Seite. Im Mund dann auch Noten von Leder, Trüffel und einem Potpourri von Gewürzen. Der Abgang ist sehr lange und nachhallend, dabei stets mit einer mineralischen Note.

Bestellen Sie den Aalto 2014 jetzt für nur CHF 37,50