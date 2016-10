«Housewear» für den Herbst: Bequeme und schicke Mode für Zuhause

Nach Hause zu kommen und in die bequeme Freizeitkleidung schlüpfen ist ein befreiendes Gefühl. Raus aus dem Business Dress und den High Heels, die Krawatte an den Schrank hängen und ab in die Wohlfühl-Kleidung. Ob Hausanzug, Jogging Hose, Schlabberpulli oder Leggings - es gibt viele Möglichkeiten, um es sich in den eigenen vier Wänden bequem zu machen.

Die neue «Housewear»

Wir machen uns morgens schick, wenn wir zur Arbeit gehen. Warum sollten wir das nicht auch zu Hause tun? «Housewear» ist der neue Modetrend, der Einzug in unsere Wohn- und Schlafzimmer hält und uns auch zu Hause schick aussehen lässt. Den Bademantel kann man getrost im Badezimmer oder der Sauna lassen - auf unsere Sofas kommt jetzt modischer Style.

Frauen greifen gerne zu einer Kombination aus Leggings und T-Shirt, die sich an richtig kalten Tagen auch mit Stulpen kombinieren lässt. Weite Lounge-Hosen kombinieren sie mit eng geschnittenen Tops und Westen.

Gut gestylt wirkt Frau auch mit einer Kombination aus Haremshose und engem Oberteil. Etwas fülligere Damen sollten zu T-Shirts greifen, die bis über den Po reichen. Bei Männern steht nach wie vor die klassische Jogging Hose kombiniert mit einem lockeren T-Shirt und der klassische Hausanzug hoch im Kurs.

Was ist ein Jumpsuit?

Dass Mode für Zuhause bequem und trendy sein kann, beweisen Jumpsuits mit ihrem starken Look. Sie sind wieder hip, und das nicht nur im Alltag, sondern auch Zuhause. Ursprünglich als Einsatzbekleidung bei Fallschirmjägern verwendet, ist das Modestück in den letzten Jahren salonfähig geworden. Die einteiligen Overalls sind nicht nur auf der Strasse wieder trend.

Aufgrund Ihrer Einfachheit, den geschmackvollen Mustern und Stickereien werden sie zum neuen Lieblingsstück für Kinder und Erwachsene. Jumpsuits bieten eine hohe Bewegungsfreiheit, sind dennoch kuschelig warm und sehen auch dann schick aus, wenn einmal unverhofft Besuch vor der Tür steht.