BLICK-Tipp: Ideenfinder :  Das passende Wichtelgeschenk

Egal ob im Büro während der Weihnachtsfeier, im Verein oder im Club, in der Schule oder zu Hause - an dem Brauch des Wichtelns kommt kaum einer vorbei. Dabei muss man neben diesen kleinen Präsenten auch noch Geschenke für die Familie suchen, an Weihnachtsfeiern teilnehmen und familiären Verpflichtungen in der Vorweihnachtszeit nachkommen.

Steht auch bei Ihnen demnächst das Wichteln im Verein oder unter Arbeitskollegen an? Sie haben noch immer kein Geschenk besorgt? Und auch kaum noch Zeit dazu? Das macht nichts, denn wir haben die passenden Ideen nach Preiskategorie sortiert.

Wichtelgeschenke bis 10 CHF

Wichteln ist nicht nur eine Tradition, es soll auch Spass machen. Um die Gesellschaft aufzulockern, sollte man die Geschenke so aussuchen, dass Gelächter vorprogrammiert ist. Wie wäre es dann mit einer Rolle Sudoku Toilettenpapier oder einem Anti Trödel Spray? Einer Finanzspritze oder einer Einhorn-Duschhaube? Der Phantasie sind bei unserer Auswahl an Geschenken bis 10 CHF keine Grenzen gesetzt.

Wichtelgeschenke unter CHF 10 Wir haben Ideen für Geschenke unter CHF 10 für Sie zusammengestellt. Zum Geschenkefinder

Wichtelgeschenke bis 20 CHF

Wurde der Kostenrahmen für die Wichtelgeschenke auf bis zu CHF 20 gesetzt, finden Sie hier eine passende Auswahl. Ob Star Wars Fanartikel, ein Toiletten Golfset oder ein LED-Duschkopf - für jeden Geschmack ist das passende dabei.

Gerade für ein kleineres Budget wurden über tausende witzige, coole und smarte Präsente zusammengestellt, die darauf warten, ein Wichtelopfer glücklich zu machen. Wer also noch kein Mitbringsel hat, wird hier bestimmt rasch fündig.