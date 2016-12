BLICK-Tipp: Hilft eine Lasertherapie? :  Sind Tattoos kriminell?

Arbeitslos, kriminell und asozial - das ist laut Reiner, dem Admin von »Tattoofrei - Es ist schön keine Tattoos zu haben«, das Motto der Tätowierten. Die von ihm als »Tintlinge« bezeichneten Menschen hören Freiwild, fahren einen Subaru und sind grundsätzlich an allem Schuld. Und wenn sie nicht im Knast sitzen, weil sie kriminell sind, arbeiten sie in der Pflege und klauen alten Menschen das Zahngold, um ihre Tattoo-Sucht zu finanzieren.

Die Kriminalität beginne schon beim Tätowieren selbst, müssen für Tattoos doch unschuldige Tiere sterben. Tattoonadeln beständen aus Igelstacheln, Tattoomaschinenmotoren aus Bienen und die Tattoofarbe werde aus Tintenfischen gewonnen. Und damit nicht genug: Um Ihre Tinten-Sucht zu finanzieren, sei den drogensüchtigen »Tintlingen« jedes kriminelle Mittel recht.

In einer Welt voller »Tintlinge« müssten sich »Reinhäuter«, jene ohne Tattoos, mittels Tattoo-Ärmeln vor den kriminellen Tätowierten schützen, denn schreckten nicht davor zurück, Menschen ohne Tattoos in aller Öffentlichkeit zusammenzuschlagen. Reiner muss es wissen, denn er hat laut eigenen Aussagen einen Bachelor of Master und zufällig Jura studiert.

Die Studien, die von dem renommierten Dr. S. Atire durchgeführt wurden, unterstreichen diese Aussagen: Tattoofarbe mache aggressiv und sei der Ursprung des Bösen, so die Ergebnisse der wissenschaftlichen Untersuchungen. Besonders jene »Tintlinge«, die ein Unendlichkeitszeichen oder eine Feder auf ihrer Haut tragen, seien besonders gefährlich.

Eine Lasertherapie soll Abhilfe schaffen, dessen ist sich Reiner sicher. Denn mit der Entfernung der Tattoos können Tätowierten wieder auf den rechten Weg gebracht werden. Zudem sammelt Reiner Stimmen, um ein weltweites Tattoo-Verbot durchzusetzen - damit unsere Kinder in einer tattoofreien Welt aufwachsen können.