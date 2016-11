BLICK-Tipp: Grosser Weingenuss :  Hier bekommen Sie eine Magnumflasche geschenkt

Das Jahr neigt sich allmählich und doch mit grossen Schritten dem Ende entgegen. Zeit an die Festtage zu denken. Da es an Weihnachten und in den anstehenden Ferien doch mal etwas mehr Wein sein darf, gibt es die Besteller des Jahres nun in exklusiven Weinpaketen. Das Beste: Eine 1,5 Liter Magnumflasche liegt immer gratis dabei.

Die Rede ist nicht von irgendwelchen Weinen. Heute möchten wir Ihnen zwei besonders renommierte Tropfen vorstellen. Da wäre zum einen der AN/2 von der mallorquinischen Bodega Anima Negra. Mit das Beste, was die Urlaubsinsel zu bieten hat.

Und zum anderen liegt der Sessantanni Primitivo di Manduria für Sie bereit. Ein echter italienischer Superstar im herausragenden Preis-Genuss-Verhältnis. Verantwortlich für diesen Wein zeichnet sich das das Haus Feudi Di San Marzano. Der Ruf ist weltweit exzellent.

Und so funktioniert’s

Beide Weinpakete setzen sich aus elf Flaschen des begehrten Rebsaftes zusammen. Aber nicht nur diese sind grosszügig rabattiert, eine zwölfte Flasche gibt es noch zusätzlich als Geschenk obendrauf. Hierbei handelt es sich dann um die angepriesene Magnumflasche. Sie erhalten also elf Normalflaschen zu je 0,75 Liter und eine Magnumflasche zu 1,5 Liter.

Mit den Festtagspaketen können Sie so richtig sparen. Durch den Paketkauf sind das im Falle des AN/2 CHF 75.- Rabatt auf den Normalpreis. Beim Sessantanni Primitivo di Manduria können Sie sich sogar auf CHF 110 mehr im Geldbeutel freuen. Greifen Sie zu solange der Vorrat reicht!

San Marzano Sessantanni Primitivo - das Weinpaket

Sie erhalten elf Normalflaschen Feudi Di San Marzano Sessantanni Primitivo di Manduria und eine 1,5 Liter Magnumflasche in der Holzkiste desselben Weins gratis dazu.

Tasting Notes

Ein komplexer Rotwein, der in einer dunklen Rubinfarbe ins Glas fliesst und dabei einen Kern zeigt, der scheinbar undurchdringlich für Licht zu sein scheint. Ohnehin ist die Region um Manduria in Apulien für ihre sehr gehaltvollen Primitives bekannt. Diesen Ruf festigt dieser grossartige Wein aus dem Hause Feudi Di San Marzano.

Verführerisch und einladend ist schon das Bouquet, das mit den vielseitigen Aromen von Pflaumen, Kirschen und roten wie blauen Waldbeeren betört. Abgerundet wird der Eindruck von etwas Tabak, einem Hauch Kakao und einer dezenten Spur von Vanille. Das Finale hat eine schöne Länge und einen ausgeprägten Nachhall.

Speiseempfehlung

Dieser Primitivo kann italienisch. Probieren Sie Ihn doch einfach mal zu Pasta mit einer pikanten Sauce. Ein herrliches Duett. Aber auch vor Herzhaftem schreckt der Wein nicht zurück. Gerade zur Weihnachtszeit freut sich so mancher Braten über diese Begleitung.

Jetzt San Marzano Sessantanni Primitivo - das Weinpaket bestellen und CHF 110 sparen

Anima Negra An/2 - das Weinpaket

Sie erhalten elf Normalflaschen Feudi Di San Marzano Sessantanni Primitivo di Manduria und eine 1,5 Liter Magnumflasche desselben Weins gratis dazu.

Tasting Notes

Der Kultwein Anima Negra AN/2 aus Mallorca - ausgewogen und elegant! Fein strukturiert und mit präziser Gradlinigkeit präsentiert er sich dem Geniesser und ist obendrein mit einem sehr guten und komplexen Abgang versehen. In hellem Granatrot fliesst er ins Glas. In der Nase offenbart er Aromen von Kirsche, Zartbitterschokolade, Feigen sowie eine leichte balsamische Note.

Der Wein zeigt seine mediterrane Herkunft, ist aber keinesfalls heiss, sondern wunderbar ausgewogen. Im Nachhall offenbart er wundervolle Brombeerenaromen und Anklänge nach Schokolade und Zwetschgen. Das Tannin ist grandios eingebunden und schon jetzt reif und rund.

Speiseempfehlung

Probieren Sie den Anima Negra AN/2 zu grilliertem Wild. Lammkarre macht sich prächtig und auch das vielerorts zu unrecht in Ungnade gefallene Hammelfleisch ist ein vorzüglicher Duettpartner für den kultigen Spanier.

Jetzt Anima Negra An/2 - das Weinpaket bestellen und CHF 75 sparen