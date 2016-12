BLICK-Tipp: Gönnen Sie sich Auszeiten :  Stressfrei durch die Festtage

Die verzweifelte Suche nach Geschenken, die Planung des Festtags-Menüs, die Weihnachtsfeiern und der Terminstress zum Jahresende hin zerren an unseren Nerven. Statt Harmonie und Besinnlichkeit werden Körper und Seele überstrapaziert, sodass man nach Weihnachten oft total geschlaucht in den Seilen hängt.

Damit Sie die Festtage geniessen können, müssen Sie sich in den Tagen davor Auszeiten einplanen, in denen Sie zur Ruhe kommen. Sei es ein täglicher Spaziergang in der Natur, Ihre persönliche Lesestunde oder ein Saunabesuch, der Körper und Geist entspannt.

Planen Sie auch Ihre Zeit bis zum Heiligabend. Machen Sie eine To-do-Liste, auf der Sie immer abhaken, was Sie schon erledigt haben und setzten Sie Zeitlimits, bis wann was erledigt sein muss. Gerade das Besorgen der Geschenke auf den letzten Drücker kostet Nerven und lässt sich vermeiden, indem man die Sachen frühzeitig besorgt oder im Internet bestellt.