BLICK-Tipp: Genug von Tinder & Co.? :  Darum finden wir den Traumpartner im realen Leben

Immer mehr Menschen begeben sich online auf die Suche nach ihrem Traumpartner. Das Prinzip dahinter ist simple: Man erstellt ein Profil, legt die gewünschten Interessen und das Aussehen des Traumpartners fest und bekommt laut dieser Auswahl potentielle Kandidaten angezeigt. Und dann flirtet man los. Was so einfach klingt, hat bei vielen schon zu Enttäuschungen geführt und Verzweiflung ausgelöst.

Wie funktioniert Online-Dating und welche Nachteile gibt es?

Was die User der Dating-Apps nämlich häufig vergessen, ist bei näherer Betrachtung einleuchtend: Die Online-Portale und Apps verleiten dazu, anhand bestimmter Kriterien eine starre Vorselektion der potentiellen Partner vorzunehmen. Eine Oberflächlichkeit wird erzeugt, die mit den eigentlichen Prozessen, die ablaufen, wenn man sich verliebt, nichts gemeinsam hat.

Körperliche Attraktivität ist ein guter Köder, doch der Charakter entscheidet letzten Endes, in wen wir uns verlieben und mit wem wir dauerhaft zusammenbleiben. Dating-Apps haben den Nachteil, dass User ihre wahren Interessen und Intentionen verheimlichen können. So kommt es nicht selten vor, dass ein toller Flirt in einem schnellen Abenteuer endet, weil das Gegenüber keine feste Beziehung sucht und dies nicht klar mitgeteilt hat.

Der virtuelle Kontakt verleitet den Nutzer zu einer Vorauswahl. Dadurch fallen potentielle Partner durch das Raster, die für eine langfristige Beziehung besser geeignet wären. Zudem baut sich eine tiefe Beziehung erst durch eine direkte Interaktion auf. Durch sie wird eine Verbindung geschaffen, die über das Aussehen und den Beruf hinausgeht und die Basis für eine langfristige Partnerschaft legt.

Wo finde ich einen neuen Partner?

Klassische Dates sind rückläufig. Auch die Bemühungen, einen neuen Partner im wahren Leben kennenzulernen. Früher ging man noch auf Partys und in Bars und pflegte Kontakte im Freundeskreis, um einen neuen Partner zu finden. Heute übersieht man die wahren Chancen im realen Leben immer häufiger, weil man mit den Augen und Gedanken im Handy-Display steckt. Dabei kennt jeder die Magie einer echten Begegnung. Im persönlichen Kontakt entscheidet sich nämlich, ob man jemanden anziehend findet oder nicht. Darum sollten wir die virtuelle Welt verlassen und wieder die realen Begegnungen suchen.

Vielen fällt es jedoch schwer, interessante Menschen direkt anzusprechen, da man nie weiss, ob das Gegenüber Single, auf der Suche oder interessiert ist. Für diejenigen gibt es genügend Alternativen, denn die Angebote, mit anderen Singles in Kontakt zu kommen, sind gross. Seien es Single-Partys, Single-Reisen oder Sportkurse, die speziell für Singles angeboten werden.

Beliebt ist auch das Speed-Dating. Hier unterhält man sich in einer Bar in ungezwungener Atmosphäre für ein paar Minuten mit einem Menschen und entscheidet danach, ob man ihn näher kennenlernen möchte. Oder wie wäre es bei einem Single-Brunch? In einem schönen Ambiente bekommt man während dem Essen die Möglichkeit, seiner Altersgruppe entsprechend unterschiedliche Frauen oder Männer kennenzulernen.