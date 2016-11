BLICK-Tipp: Fondue, Wellness und Skifahren :  So geniessen wir den Winter

»Es ist kalt«, »Die Tage sind viel zu kurz« oder »Diese Dunkelheit macht mir zu schaffen« sind Sätze, die wir in den letzten Tagen wohl immer öfter zu hören bekommen. Es wird Winter und damit sind die langen Sommernächte und das Baden in den Schweizerischen Seen und Flüssen vorerst vorbei.

Doch gerade hier in der Schweiz, im Land der Berge und des Wintersports, gibt es in der kalten Jahreszeit so viel zu erleben. Demnächst öffnen die ersten Skilifte in den Schweizerischen Bergregionen und locken nicht nur Skifahrer und Snowboarder auf die Pisten. Auch Langläufer und die Kinder kommen auf Ihre Kosten, wenn Sie mit Ihren Holzschlitten die speziellen Schlittelweg hinuntersausen.

Doch nicht nur der Schnee ist ein Bestandteil des Winters. Auch die kulinarische Seite kommt nicht zu kurz. Endlich ist wieder die Zeit der gemütlichen Fondue- und Raclette-Abende mit den Freunden und der Familie. Zahlreiche Restaurants laden jetzt auch zum Fondueplausch ein und verwöhnen die Gäste mit der Schweizer Nationalspeise.

Die zahlreichen Angebote für den Freizeitvertreib im Winter reichen von märchenhaften Weihnachtsmärkten über Winterwanderungen bis hin zu Wellnesstagen im schönen Toggenburg. Machen Sie das beste aus den Monaten!