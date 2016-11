BLICK-Tipp: Familienleben :  Wertvolle Zeit miteinander verbringen

Kindern muss man bewusst Aufmerksamkeit schenken. Oftmals haben Eltern aber so viele Dinge im Kopf, dass Auszeiten, in denen man sich voll und ganz den Kleinen widmet, zu kurz kommen.

Dies gilt nicht nur für kleine Kinder, sondern auch dann, wenn die Kinder schon erwachsen sind. Familien können ihre Bindung festigen, indem sie bewusst Dinge miteinander unternehmen. Sei es das gemeinsame morgendliche Frühstück und abendliche Essen, oder aber auch Ausflüge am Wochenende, bei denen man etwas miteinander unternimmt und erlebt.

Die Kinder am eigenen Leben teilhaben zu lassen, schafft Vertrauen. Das ist die Basis für eine tragfähige Beziehung. Als Eltern sollte man darum die Kinder in alle Bereiche des Lebens mit einbinden. Dadurch signalisiert man, dass sie ein Teil davon sind.

Verbringt man effizient Zeit miteinander, erkennt man die Bedürfnisse der Kinder frühzeitig und kann angemessen darauf reagieren. Gerade wenn man lange Zeit miteinander verbringt, öffnen sich die Kinder und erzählen von den Dingen, die sie beschäftigen.

Lustige und unterhaltsame Gesellschaftsspiele Verbringen Sie an einem Spieleabend wertvolle Zeit miteinander Zum Spieleabend

Was in Familien häufig zu kurz kommt, ist das gemeinsame Spielen. Zu sehr sind die meisten mit ihrem Computer und Handy beschäftigt oder wollen gemeinsame Abende vor dem Fernseher verbringen. Dabei ist bei der riesigen Auswahl an Gesellschaftsspielen für jedes Familienmitglied etwas dabei.

Familienspiele sind eine wichtige Erfahrung für Kinder. Hier können sie ihre Fähigkeiten unter Beweis stellen, lernen aber auch, mit Niederlagen umzugehen. Gerade jene Spiele, bei denen man mit einem Mitspieler kooperieren muss, zeigen dem Kind, wie wichtig es ist, zusammenzuhalten.

Daneben fördern Spiele die Geduld des Kindes und zeigen ihm, dass man nicht so schnell aufgeben soll. Die gesamte Familie kann solche Abende als Auszeit nutzen, denn die Emotionen lassen einen alles um sich herum vergessen.