«Die Macht» kehrt zurück ins Kino: Vorschau auf neuen «Star Wars»-Film

Was passiert in «Rogue One»?

Das erste Spin-Off der «Star Wars»-Reihe «Rogue One» spielt zeitlich zwischen den Episoden III und IV. Es umfasst die Spanne nach dem Ende der Jedi und vor dem Beginn der Krieg der Sterne. Eine Rebellen-Allianz versucht, die Pläne des Todessterns, der unter der Kontrolle des Galaktischen Imperiums steht, zu stehlen. Damit wollen sie die Zerstörung der Planeten, die sich nicht dem Imperium unterwerfen wollen, abwenden. Es sind jene Baupläne, mit denen es Luke Skywalker in Episode IV gelingt, die Raumstation zu zerstören.

Angeführt wird die Rebellen-Truppe von Jyn Erso, einer Rebellin, die seit ihrem 15. Lebensjahr auf sich alleine gestellt war. Für die Hauptrolle wurde die Britin Felicity Jones auserwählt, die aus Filmen wie «Inferno» und «The Amazing Spider-Man 2» bekannt ist.

Im Zentrum des Filmes stehen die Rebellen, die nach dem Zusammenbruch der Republik die Freiheit in der Galaxie wieder herstellen wollen. Ihr vorausgegangen war der Wandel in der Galaxie, in dessen Zuge das Imperium ein Sternensystem nach dem anderen unter seine Kontrolle brachte. Im Fokus steht erneut das Spannungsfeld zwischen Gut und Böse.

Wann kommt «Rogue One» ins Kino?

Der Kampf zwischen der dunklen und der hellen Seite der Macht geht in die nächste Runde. Gerüchten zufolge soll das neueste Weltraummärchen zehn Minuten vor dem berühmtesten Filmbeginn aller Zeiten enden – der ersten Szene von Episode IV der «Star Wars»-Saga. Lassen wir uns überraschen, auf welche Reise uns die Drehbuchautoren Gary Whitta und Chris Weitz mitnehmen. Der Kinostart in der Schweiz ist der 15. Dezember 2016. Somit kommen wir fast eine Woche vor den Amerikanern in den Genuss des neuen Streifens. «Möge die Macht mit dir sein!»