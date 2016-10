BLICK-Tipp: Die Wahrheit hinter dem Mythos :  Gibt es Einhörner wirklich?

Wer hat das Einhorn schon gesichtet?

Schon in der Antike, im 4. Jahrhundert v. Chr., sichtete Ktesias von Knidos das Einhorn auf seiner Reise durch Indien. Auch seine Zeitgenossen zweifelten nicht an der Existenz dieses wundersamen Wesens. Immer wieder tauchten Berichte auf, in denen das Einhorn auf Reisen in weit entfernten Regionen gesehen wurde.

Auch in der Bibel im Alten Testament erblickten Leute immer wieder weisse Pferde mit glänzenden Hörnern auf der Stirn, die Blinde wieder Sehen liessen und Lahme zum Gehen brachten. Die kräftigen und magischen Tiere finden sich noch heute auf babylonischen Wandmalereien.

Im Mittelalter erlebte das Einhorn dann seine prachtvolle Blütezeit in der christlichen Ikonographie. Es wurde nicht nur zu einem Sinnbild der Reinheit, sondern auch zum edlen und unberührbaren Bild für Jesus Christus.

Die christliche Verehrung des Einhorns hielt bis ins ins 18. Jahrhundert an. Dann wollte jemand bemerkt haben - es war wohl ein magersüchtiges Nashorn, das gerne ein Einhorn gewesen wäre - dass sich in der Bibel ein Übersetzungsfehler eingeschlichen hatte. Von da an war der christliche Hype um das weisse Pferd mit seinen wundersamen Kräften vorbei.

Was ist ein Einhorn?

Weil sich die Menschen oftmals nur für Pseudo-Einhörner interessieren, ist Ihnen das echte Einhorn kaum bekannt. In Wirklichkeit handelt es sich hierbei nämlich um ein weisses Pferd mit wundersamen Kräften.

Das eindeutige Erkennungszeichen des Einhorns ist sein schneckenhaft geschwungenes Horn in der Mitte der Stirn, das Heilkräfte gegen Krankheiten wie die Pest, Cholera und Akne besitzt und sogar Tote wiederbeleben kann.

Daneben pupsen Einhörner Regenbogen, erbrechen Glitzer und atmen ausschliesslich Sternenstaub ein, der ihnen vom Sandmann höchstpersönlich gebracht wird. Sie lassen Cupcakes regnen und im Gegensatz zu uns menschlichen Wesen halten sie ihre Neujahrsvorsätze immer ein.

Wie wird man zum Einhornfarmer?

Normale Menschen können Einhörner nur aus der Ferne bestaunen, wohingegen ein echter Einhornfarmer die Wesen sogar berühren kann. Er weiss instinktiv, wie er die Tiere pflegt und ihre Magie nutzenbringend einsetzen kann.

Es ist der Traum vieler menschlicher Wesen, eine eigene Einhornfarm zu besitzen. Doch der Weg zu einem solch stolzen Besitzer ist steinig und schwer.

Ein ehemalige Einhornfarmer hat uns ein wenig seiner Erfahrung weitergegeben: «Auf gar keinen Fall darf man den Einhörnern befehlen, ihre Arbeit wieder aufzunehmen. Man muss ihnen zuhören, sich Notizen machen und sie einfach nur glücklich machen. Sonst kommt es zum Aufstand unzufriedener Einhörner - und das will keiner erleben.»

Wo leben Einhörner?

Vor vielen Jahrhunderten waren Einhörner noch überall anzutreffen. Weil die Menschen jedoch erkannten, dass sie sich ihrer Wunderkräfte bemächtigen können - in China sagt man dem Horn potenzsteigernde Wirkungen nach, warum der Schwarzmarkt mit Einhorn-Hörnern blüht - haben sie sich immer weiter zurückgezogen.

Heute leben Sie überwiegend auf Regenbögen, Einhornfarmen und manche auch neben der Badewanne. Von dort aus bewachen sie die letzten Mammuts. Manche Menschen berichten davon, dass Ihnen Einhörner aus dem Nichts erschienen sind, andere wiederum bezeugen, ein Einhorn auf der Rückseite des Mondes in einer kalten Vollmondnacht erblickt zu haben.

Es ist sehr schwer, Einhörner zu treffen, da sie die Fähigkeit haben, sich unsichtbar zu machen. Dann kann man sie nur sehen, wenn man unmittelbar vor ihnen steht.