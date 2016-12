BLICK-Tipp: Die grössten italienischen Weine :  Weinkauf im Final Sale - heute bis zu 40 Prozent Rabatt

Angelo Gaja Ca’Marcanda Promis Toscana IGT 2014 – 35 Prozent Rabatt

Heisse Sommertage, kühle Seebrisen sowie lehm- und tonhaltige Böden – so ist die Toskana. Viel Genialität, ein Haufen Leidenschaft sowie Mut zur Revolution – so ist Angelo Gaja. Was könnte bei dieser Kombination also anderes herauskommen, als ein herausragendes Meisterwerk?

Schon jetzt ist der Promis Toscana ein unglaublicher und sehr ausgewogener Genuss, doch sein Alterungspotenzial wird auf bis zu acht Jahren ab Jahrgang eingeschätzt. Sie wollen Ihre Lager auffüllen? Wir bieten Ihnen 35 Prozent Rabatt.

Bestellen Sie jetzt den Angelo Gaja Ca’Marcanda Promis Toscana IGT 2014

Cantine Cellaro Due Lune Nerello Mascalese Nero d’Avola 2013 – 40 Prozent Rabatt

Ein Sizilianer wie er im Buche steht – charakteristischer könnte der Due Lune nicht sein. Nerello und Nero d’Avola sind die zwei Rebsorten, die auf der Mittelmeerinsel am häufigsten angebaut werden – und aus eben diesen Trauben wurde die herrliche Cuvée assembliert.

Das Preis-Genuss-Verhältnis ist bei diesem Wein ohnehin schon herausragend gut; mit unseren 40 Prozent Rabatt ist der Due Lune gerade allerdings ein unglaubliches Schnäppchen. Lassen Sie sich das nicht entgehen.

Bestellen Sie jetzt den Cantine Cellaro Due Lune Nerello Mascalese Nero d’Avola 2013

Vigneti del Salento Vigne Vecchie (Oversettanta) 2012 – 35 Prozent Rabatt

Das perfekte Geschenk: Der Vigne Vecchie ist ein wunderschöner Wein, der wirklich jedem schmeckt – und damit zitieren wir unsere Kunden. Der Vigne Vecchie kann mit komplexen Fruchtaromen, feinen Noten von Tabak, Kakao und Vanille sowie pfeffrigen Anklängen überzeugen. Sehr intensiv und sehr rund – ein absoluter Genuss.

Heute gibt es satte 35 Prozent Rabatt auf den reinsortigen Primitivo. Genau der richtige Zeitpunkt, um diese Geschmacksexplosion einmal selbst zu erleben!

Bestellen Sie jetzt den Vigneti del Salento Vigne Vecchie (Oversettanta) 2012

Cantina di Santadi Rocca Rubia Riserva DOC 2013 – 30 Prozent Rabatt

Die renommierte Winzergenossenschaft Cantina di Santadi steht für beste Weine und so enttäuscht uns auch der Rocca Rubia nicht: Seine rubinrote, beinahe undurchsichtige Farbe sowie vielschichtige Aromen nach Beeren, Vanille, Myrte, Leder und Lakritz fügen sich zu einem beeindruckenden Gesamtbild zusammen.

Körperreichtum, reife und samtige Tannine und ein langer, intensiver Abgang lassen den reinsortigen Carignan zum grossartigen Begleiter deftiger Speisen werden. Insbesondere Wild und andere, kräftige Fleischsorten harmonieren mit dem Rocca Rubia. Preis und Genuss stehen in einem unschlagbaren Verhältnis – 30 Prozent Rabatt gibt’s von uns noch obendrauf.

Bestellen Sie jetzt den Cantina di Santadi Rocca Rubia Riserva DOC 2013

Cantina di Santadi Terre Brune DOC 2012 – 32 Prozent Rabatt

Die sardische Ikone: Der Terre Brune ist ein Inselklassiker und der 2012er-Jahrgang in perfekter Trinkreife. Die autochtonen Rebsorten Carignano und Bovaldeddu verbinden sich zu einer grossartigen Cuvée, in der sich das abwechslungsreiche Terroir um Sulcis, der Heimat des Terre Brune, widerspiegelt.

Der leuchtende Beerenton, mit dem Cantina di Santadis Flagship ins Glas fliesst, lässt bereits Grosses erwarten und beim ersten Probieren werden wir keinesfalls enttäuscht: Ein intensives Aroma nach Brombeere wird von Vanille, Koriander und Kaffee ergänzt. Viel Kraft und ein langes Finale machen den Wein zu einem idealen Essensbegleiter – ganz besonders zu grilliertem Fleisch und Gemüse. Nutzen Sie unsere 32 Prozent Rabatt und probieren Sie den Klassiker einmal selbst!

Bestellen Sie jetzt den Cantina di Santadi Terre Brune DOC 2012

Luce Della Vite Lucente 2013 – 20 Prozent Rabatt

Vittorio Frescobaldi und Robert Mondavi, ihres Zeichens geniale Winemaker und Pioniere ihres Fachs, hatten in den 1990er-Jahren einen Plan: Sie wollten einen herausragenden und besonderen Wein erschaffen. Dabei sollten sowohl die italienische Leidenschaft Frescobaldis, als auch die amerikanische Handschrift Mondavis einfliessen und den Wein so zu einem Unikat machen.

Das ist ihnen gelungen. Purpurfarben leuchtend, und damit seinem Namen gerecht werdend, fliesst der Lucente ins Glas. Er duftet intensiv nach schwarzen Früchten und kann mit Kraft und Modernität überzeugen – herausragend und besonders eben.

Bestellen Sie jetzt den Luce Della Vite Lucente 2013