25 Prozent Rabatt auf exklusive Brancaia-Weine

Es war das Jahr 1981 als das Schweizer Ehepaar Brigitte und Bruno Widmer die Toskana besuchte und sich spontan in ein altes Anwesen unweit der Stadt Siena verliebte. Hier wollten sie ein Weingut gründen. Gesagt, getan! Schon zwei Jahre später regnete es erste Auszeichnungen. Brancaia Weine wurden schnell zu Bestsellern. Zuerst in der Schweiz, dann in Italien und im Rest der Welt.

Seither ist viel anders, ist vieles grösser geworden. Doch die Qualität, die stimmt bis heute. Inzwischen gehören drei Weingüter zum Familienunternehmen. Mit ‚Poppi’ ist ein weiteres im Chianti Classico Gebiet beheimatet, während die neuste Brancaia-Dependance bei Grosseto in der toskanischen Trendregion Maremma zu finden ist. Die Leitung hat seit 1998 Tochter Barbara übernommen und wird dabei von Martin Kronenberg unterstützt. Die gelernte Önologin gilt als geniale Weinmacherin und begeistert immer wieder mit grossartigen Tropfen die Weinwelt.

Das Brancaia Degu-Paket zum Kennenlernen

Mit Blick.ch und Weinclub.com haben Sie nun die Möglichkeit, drei ausgezeichnete Weine des berühmten Guts in einem einmaligen Degu-Paket zu entdecken. Das Beste daran: Durch den Paketkauf sparen Sie 25 Prozent. Lieferkosten gibt es nicht, der Versand erfolgt frei Haus.

Das Brancaia Degu-Paket zum Vorzugspreis kaufen Kaufen Sie jetzt das Brancaia Paket und sparen Sie 25 Prozent.

Für nur CHF 170.- erhalten Sie je zwei Flaschen des Il Blu Rosso di Toscana IGT 2011, des Tre Rosso di Toscana IGT 2013 und des Chianti Classico Riserva DOCG 2012. Bestellen Sie noch heute und sichern Sie sich dieses einzigartige Weinpaket solange der Vorrat reicht.

Tasting-Notes

Il Blu Rosso di Toscana IGT 2011

Vorhang auf für den Brancaia Il Blu Rosso di Toscana IGT 2011 aus der Toskana. Der Wein, den Kenner einfach nur Blu nennen, gehört zu jenen Weinen, die als Supertuscans bezeichnet werden und die qualitative Speerspitze der Region ausmachen. Sangiovese mit etwas Merlot und - je nach Jahrgang - einem Schuss Cabernet Sauvignon fügen sich hier zu einem herrlich aromatischen Gesamtbild zusammen.

Das Aromenportfolio ist breit gefächert und vielschichtig. Hierzu haben auch die 20 Monate im Barrique ihren Teil beigetragen, die dem Wein ausserdem viel Tiefe, Kraft und Konzentration verliehen haben. Der Brancaia Il Blu Rosso di Toscana IGT 2011 macht sich prächtig als Speisebegleiter zu geschmorten Gerichten. Dunkles Fleisch, wie Rind oder Lamm, wird ebenso harmonisch begleitet wie Wildgerichte.

Tre Rosso di Toscana IGT 2013

Brancaia (Castellina), Poppi (Radda) und Brancaia in Maremma (Grosseto) liefern das Traubengut für diese herrliche Cuvée im Stile eines Supertuscans. Assembliert wurde der Wein aus 80 Prozent Sangiovese Trauben und fast 20 Prozent Merlot. Ein Schuss Cabernet Sauvignon perfektioniert den Brancaia Tre Rosso di Toscana IGT 2013.

Entstanden ist ein edler und eleganter Wein, dem die zwölf Monate Reifezeit im Tonneaux - einem 500 Liter fassenden Holzfass - sowie die zwei Monate Flaschenreife, sichtlich zu gute kamen. Als Essenbegleiter macht sich die Cuvée hervorragend. Vor allem Pastagerichte und helles Fleisch sowie Fisch werden vorzüglich assembliert.

Chianti Classico Riserva DOCG 2012

Das Weingut Brancaia versteht sich nicht nur ausgezeichnet auf Supertuscans, sondern beherrscht auch die grosse Kunst des Chianti nach der klassischen Methode perfekt. Das zeigt nicht zuletzt der Brancaia Chianti Classico Riserva DOCG eindrucksvoll. Ein Wein voller Charme und Finesse. Der Ausbau erfolgte 16 Monate lang in Barriques, 50 Prozent davon in neuem Holz.

In den Riserva kommen selbstverständlich nur die besten Sangiovese Trauben, die mit etwas Merlot assembliert werden. In der Nase verführen die Aromen nach Kirschen, Wacholder, Pflaumen, Mokka und Lakritze. Am Gaumen überzeugt dann die feste Struktur und die warme Fülle. Das Final hat eine grossartige Länge und hallt herrlich nach. Vor allem die Kirschanklänge treten dabei wieder ins Gedächtnis. Grosser Weingenuss!