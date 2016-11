Wie kann ich leichter früh aufstechen? Tipps & Tricks für Morgenmuffel

»Der frühe Vogel...« - ist scheinbar nicht Ihr Freund. Aufstehen am frühen Morgen ist nicht jedermanns Sache. Schlummer-Taste und Snooze-Funktion stehen auf endlos. Doch aus den Federn kommt man selbst nach x-maliger Betätigung der Buttons immer noch nicht. Bevor der Tag richtig angefangen hat, fühlt man sich schon erschlagen und matt.

Von Eulen und Lerchen

Es gibt sie tatsächlich - diese Menschen, Lerchen genannt, die morgens einfach aus dem Bett springen und voller Energie und Tatendrang in den Tag starten. Doch nicht jeder ist ein Morgentyp. Unter uns gibt es auch zahlreiche Eulen - die Nachtaktiven - deren innere Uhr anders tickt. Besonders in der kalten und dunklen Jahreszeit haben diese Langschläfer es schwer.

Bereit für ein bisschen Bewegung?

Wer morgens kaum aus dem Bett kommt, muss motiviert werden. Ein nützlicher Wecker, der Abhilfe verspricht, ist Clocky. Er läuft nämlich einfach los, wenn man beim Ertönen des Wecktons den Alarm nicht ausschaltet und aufsteht! Der Aufsteh-Muffel ist gezwungen, den Wecker im Zimmer zu suchen, um ihn auszuschalten.

Let the sun shine

Wer am frühen Morgen auf ein solches Bewegungsprogramm verzichten möchte, dem hilft vielleicht eine Lichttherapie. Ein Lichtwecker weckt mittels einer einmaligen Kombination aus Licht und Ton, die einem Sonnenaufgang nachempfunden ist. Das innerhalb einer halben Stunde entstehende helle Licht wirkt wie eine biologische Uhr und weckt Sie sanft auf.

Der richtige Zeitpunkt

Unser Schlaf durchläuft einen zyklischen Prozess. In diesem gibt es rhythmische tiefe und leichte Phasen des Schlafs. Schlafphasen-Wecker wecken den Träumenden innerhalb einer Leichtschlafphase, in der es einfacher ist, aus dem Bett zu kommen. Durch Messung der Bewegungsaktivität legt der Wecker den optimalen Zeitpunkt fest, an dem der Schlafende schon fast wach ist und somit leichter aufstehen kann.

Morgendliche Routine

Wenn der Wecker klingelt, sollten Sie sofort aufstehen. Am besten reissen Sie das Fenster auf und atmen direkt frische Luft ein. Ein paar Dehnübungen helfen, den Kreislauf in Schwung zu bringen. Machen Sie anschliessend Musik an, die Ihnen gute Laune beschert. Vielleicht können Sie am Vorabend schon eine Playlist zusammenstellen.

Versuchen Sie, direkt nach dem Aufstehen an Dinge zu denken, auf die Sie sich am Tag freuen. Ein Kinobesuch? Ein Treffen mit einem alten Freund? Ein Meilenstein auf der Arbeit, der erreicht wird? Frühes Aufstehen kann man sich antrainieren, jedoch muss zeitgleich auch die innere Einstellung dazu verändert werden. Blicken Sie positiv dem neuen Tag entgegen und betrachten Sie jeden Morgen als einen Neuanfang. Und jetzt schnappen Sie sich den Wurm!